De Zerbi l'appelle «en pyjama cigarette à la main» pour boucler son transfert : Il dit oui à l'OM !

Depuis son arrivée au club en 2024, Roberto De Zerbi n'a pas cessé de montrer une implication exceptionnelle à l'OM. L'entraîneur italien est très attaché à son équipe et est très actif quant il s'agit du mercato de l'équipe de la cité phocéenne. Un joueur raconte comment l'Italien l'a convaincu de signer l'été dernier.
L'été dernier, l'OM n'a pas hésité à se montrer très actif sur le mercato en recrutant pas mal de joueurs. Roberto De Zerbi a aussi son rôle à jouer dans le recrutement puisque l'entraîneur italien peut réussir à convaincre des joueurs de signer leur contrat. C'est le cas pour cet attaquant qui n'était pas au mieux et qui s'est laissé convaincre par le discours de l'Italien.
Timothy Weah a retrouvé la confiance grâce à De Zerbi
En difficulté à la Juventus où il évoluait depuis 2023, Timothy Weah a décidé de rejoindre l'OM pour un prêt avec obligation d'achat l'été dernier. C'est un appel qui a fini par le convaincre puisque Roberto De Zerbi a su faire marcher ses arguments avant sa signature. « Quand je suis arrivé ici, ils ont pris un joueur un peu cassé et en manque de confiance. C'était dur de me lever le matin pour aller à l'entraînement parce que le choses n'allaient pas pour moi. Le coach a vraiment eu confiance en moi. Il m'a appelé à 4 heures du matin en pyjama cigarette à la main. C'était en FaceTime, il m'a dit : "il faut que tu viennes ici et tu vas voir, ici ce sera chez toi". Et après, à l'aéroport, j'ai été reçu comme si c'était chez moi » révèle le joueur américain pour Téléfoot.
Timothy Weah se relance à l'OM
Sous les ordres de Roberto De Zerbi, Timothy Weah a pu se relancer puisqu'il est très souvent aligné par l'entraîneur italien dans le onze de départ. L'entraîneur italien compte sur le joueur de 25 ans qui a également porté les couleurs du PSG au début de sa carrière.