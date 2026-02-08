De Zerbi l'appelle «en pyjama cigarette à la main» pour boucler son transfert : Il dit oui à l'OM !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Depuis son arrivée au club en 2024, Roberto De Zerbi n'a pas cessé de montrer une implication exceptionnelle à l'OM. L'entraîneur italien est très attaché à son équipe et est très actif quant il s'agit du mercato de l'équipe de la cité phocéenne. Un joueur raconte comment l'Italien l'a convaincu de signer l'été dernier.

L'été dernier, l'OM n'a pas hésité à se montrer très actif sur le mercato en recrutant pas mal de joueurs. Roberto De Zerbi a aussi son rôle à jouer dans le recrutement puisque l'entraîneur italien peut réussir à convaincre des joueurs de signer leur contrat. C'est le cas pour cet attaquant qui n'était pas au mieux et qui s'est laissé convaincre par le discours de l'Italien.

Mauvaise nouvelle pour l’OM : De Zerbi s’en serait probablement bien passé ! https://t.co/KfPHatHrQE — le10sport (@le10sport) February 8, 2026

Timothy Weah a retrouvé la confiance grâce à De Zerbi En difficulté à la Juventus où il évoluait depuis 2023, Timothy Weah a décidé de rejoindre l'OM pour un prêt avec obligation d'achat l'été dernier. C'est un appel qui a fini par le convaincre puisque Roberto De Zerbi a su faire marcher ses arguments avant sa signature. « Quand je suis arrivé ici, ils ont pris un joueur un peu cassé et en manque de confiance. C'était dur de me lever le matin pour aller à l'entraînement parce que le choses n'allaient pas pour moi. Le coach a vraiment eu confiance en moi. Il m'a appelé à 4 heures du matin en pyjama cigarette à la main. C'était en FaceTime, il m'a dit : "il faut que tu viennes ici et tu vas voir, ici ce sera chez toi". Et après, à l'aéroport, j'ai été reçu comme si c'était chez moi » révèle le joueur américain pour Téléfoot.