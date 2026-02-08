PSG ou OM : Un Marseillais refuse de choisir, «je ne peux pas être ingrat»

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ce dimanche soir le PSG et l'OM s'affrontent en Ligue 1 dans un match toujours très attendu. Forcément le Classique fait toujours couler beaucoup d'encre et dans cette affiche, il est parfois difficile de choisir pour ceux qui sont passés par les deux clubs. C'est le cas d'un joueur marseillais qui affiche aussi un certain attachement pour le PSG.

A chaque fois que le PSG et l'OM s'affrontent, c'est une nouvelle page de l'histoire qui s'écrit. Ce match arrive à un moment très important pour le club de la cité phocéenne qui cherche à rebondir avant la fin de la saison cruciale. Les hommes de Roberto De Zerbi vont essayer de viser le meilleur classement possible en Ligue 1. Pour ce match, un joueur marseillais qui a joué pour le PSG s'illustrera peut-être...

Timothy Weah à l'OM, il ne peut pas choisir L'été dernier, Timothy Weah a été recruté à l'OM en prêt de la Juventus, effectuant ainsi son grand retour en France. L'international américain de 25 ans a pourtant commencé sa carrière au PSG avec qui il possède tout de même un lien. « Ce sont deux clubs spéciaux pour moi. Le fait d'être passé à Paris quand j'étais jeune, je ne peux pas être ingrat. Il y a beaucoup de gens qui m'ont aidé là-bas et je ne vais jamais oublié ça. A Marseille c'est un peu différent, c'est la grinta. Ce sont des gens qui travaillent dur pour gagner leur argent et après ils viennent au stade pour tout donner et juste pour nous regarder gagner. Je ne suis pas seulement un joueur de l'OM, je suis un supporter maintenant. Je me sens un peu comme un Marseillais, même si je ne suis pas né ici » déclare-t-il à Téléfoot, ne pouvant presque pas faire de choix.