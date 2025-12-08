Un joueur du PSG retrouve Deschamps : La discussion secrète !

Le tirage au sort de la prochaine Coupe du monde a eu lieu et l'équipe de France n'a pas été épargnée puisqu'elle affrontera notamment la Norvège et le Sénégal. Et le choc face aux Lions de la Terranga pourrait d'ailleurs permettre à Ibrahim Mbaye d'affronter plusieurs de ses coéquipiers du PSG. En privé, il en aurait d'ailleurs beaucoup parlé.
L'équipe de France est fixée pour ses premiers adversaires en Coupe du monde. En effet, le tirage au sort de la phase de groupes a été effectué et les Bleus n'ont pas été gâtés puisqu'ils défieront la Norvège, le Sénégal et un barragiste qui sera la Bolivie, le Suriname ou l'Irak. Mais du côté des futurs adversaires de la France, on a déjà hâte.
Mbaye espère affronter l'équipe de France
Notamment du côté des Sénégalais. Selon les informations du Parisien, Ibrahim Mbaye serait ainsi très enthousiaste à l'idée de défier l'équipe de France lors de la prochaine Coupe du monde et l'aurait fait savoir en privé à sa famille, mais également à son compatriote Moussa Niakhaté. Le défenseur de l'OL a pris son aile le jeune ailier du PSG qui a connu ses deux premières sélection avec les Lions de la Téranga lors du précédent rassemblement.
«C’était extraordinaire»
Samedi contre le Stade Rennais, Ibrahim Mbaye a d'ailleurs réalisé un autre rêve, à savoir inscrire son premier but au Parc des Princes. De quoi faire la fierté de son père, Abdoulaye. « C’était extraordinaire de le voir faire ça, à son jeune âge dans ce club magnifique et au Parc des Princes en plus. L’essentiel, c’est qu’il continue à travailler pour atteindre ses objectifs et pour nous donner d’autres moments merveilleux, sensationnels et forts comme celui-là », assure-t-il dans les colonnes du Parisien.