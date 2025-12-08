Un joueur du PSG retrouve Deschamps : La discussion secrète !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le tirage au sort de la prochaine Coupe du monde a eu lieu et l'équipe de France n'a pas été épargnée puisqu'elle affrontera notamment la Norvège et le Sénégal. Et le choc face aux Lions de la Terranga pourrait d'ailleurs permettre à Ibrahim Mbaye d'affronter plusieurs de ses coéquipiers du PSG. En privé, il en aurait d'ailleurs beaucoup parlé.

L'équipe de France est fixée pour ses premiers adversaires en Coupe du monde. En effet, le tirage au sort de la phase de groupes a été effectué et les Bleus n'ont pas été gâtés puisqu'ils défieront la Norvège, le Sénégal et un barragiste qui sera la Bolivie, le Suriname ou l'Irak. Mais du côté des futurs adversaires de la France, on a déjà hâte.

Mbaye espère affronter l'équipe de France Notamment du côté des Sénégalais. Selon les informations du Parisien, Ibrahim Mbaye serait ainsi très enthousiaste à l'idée de défier l'équipe de France lors de la prochaine Coupe du monde et l'aurait fait savoir en privé à sa famille, mais également à son compatriote Moussa Niakhaté. Le défenseur de l'OL a pris son aile le jeune ailier du PSG qui a connu ses deux premières sélection avec les Lions de la Téranga lors du précédent rassemblement.