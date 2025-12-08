Relation «extraordinaire» au PSG : La déclaration d'amour !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Samedi, le PSG a livré une grande performance contre le Stade Rennais (5-0) avec notamment un but d'Ibrahim Mbaye, son premier au Parc des Princes. Un très beau moment qu'il a pu partager en famille puisque son père n'a pas manqué d'afficher sa joie.

Après avoir débloqué son compteur de buts en professionnel la saison dernière lors de la large victoire à Saint-Etienne (6-1), Ibrahim Mbaye a inscrit son premier but au Parc des Princes samedi à l'occasion du succès contre Rennes (5-0). Devenu le troisième plus jeune buteur de l'histoire du PSG derrière Warren Zaïre-Emery et Bartholomew Ogbeche, Ibrahim Mbaye fait la fierté de son père Abdoulaye.

La belle déclaration du père de Mbaye « C’était extraordinaire de le voir faire ça, à son jeune âge dans ce club magnifique et au Parc des Princes en plus. L’essentiel, c’est qu’il continue à travailler pour atteindre ses objectifs et pour nous donner d’autres moments merveilleux, sensationnels et forts comme celui-là », confie-t-il dans les colonnes du Parisien.