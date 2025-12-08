Relation «extraordinaire» au PSG : La déclaration d'amour !

Samedi, le PSG a livré une grande performance contre le Stade Rennais (5-0) avec notamment un but d'Ibrahim Mbaye, son premier au Parc des Princes. Un très beau moment qu'il a pu partager en famille puisque son père n'a pas manqué d'afficher sa joie.
Après avoir débloqué son compteur de buts en professionnel la saison dernière lors de la large victoire à Saint-Etienne (6-1), Ibrahim Mbaye a inscrit son premier but au Parc des Princes samedi à l'occasion du succès contre Rennes (5-0). Devenu le troisième plus jeune buteur de l'histoire du PSG derrière Warren Zaïre-Emery et Bartholomew Ogbeche, Ibrahim Mbaye fait la fierté de son père Abdoulaye.
La belle déclaration du père de Mbaye
« C’était extraordinaire de le voir faire ça, à son jeune âge dans ce club magnifique et au Parc des Princes en plus. L’essentiel, c’est qu’il continue à travailler pour atteindre ses objectifs et pour nous donner d’autres moments merveilleux, sensationnels et forts comme celui-là », confie-t-il dans les colonnes du Parisien.
«C’était extraordinaire de le voir faire ça»
De son côté, Ibrahim Mbaye avait également affiché son bonheur juste après le match. « J’attendais ce moment depuis longtemps ! J’espère que ça lancera une longue série. C’est un rêve d’enfant, même si je suis encore un enfant », confiait le jeune ailier du PSG au micro de Ligue1+.