La fin pour Lucas Chevalier : Le coup de tonnerre au PSG ?

Samedi soir, le Parc des Princes a été le théâtre d'une prestation solide de Matveï Safonov, profitant de la blessure à la cheville de Lucas Chevalier pour disputer son premier match de la saison contre le Stade Rennais (5-0). De quoi relancer le débat sur la hiérarchie des gardiens au PSG, alors que l’international français peine encore à convaincre.

Frustré par son temps de jeu au PSG , Matveï Safonov a eu l’occasion de s’illustrer samedi soir au Parc des Princes. Le portier russe, titularisé pour la première fois de la saison en l’absence de Lucas Chevalier sur blessure, a été l’auteur d’un gros match face au Stade Rennais (5-0), de quoi relancer le débat sur la hiérarchie des gardiens dans la capitale au moment où l’international français n’a pas convaincu depuis son arrivée en provenance du LOSC .

« Sur la première action, Safonov se fait voler un peu le premier arrêt, où il est un peu juste, par Pacho. Derrière, tout ce qu'il fait est énorme, dont l'arrêt sur la frappe de Lepaul, saluait samedi soir le journaliste Florent Gautreau au micro de RMC. Mais effectivement, sur les relances très courtes du PSG, il a été totalement protagoniste, et il est totalement dans le style. C'est intéressant pour la rotation. Sur le côté offensif, j'aime bien son profil, en tout cas en Ligue 1 ».

« Safonov a réclamé du temps de jeu, et il a marqué des points »

Lui aussi séduit par la prestation de Matveï Safonov, Jérôme Alonzo estime que la situation peut également profiter à Lucas Chevalier. « Ça lui met aussi un peu de pression, confie l’ancien portier du PSG, interrogé sur le sujet par L’Équipe. Jusqu'à présent, Safonov était seulement un nom sur la feuille de match. Sans danger immédiat. Numéro 2 au PSG, c'est du caviar parce que si tu es bon, tu es sous les spotlights. Et si tu ne l'es pas, tout le monde s'en cogne. Mais là, il a réclamé du temps de jeu, et il a marqué des points. »

En interne, on affirme que le sujet d’une vraie concurrence entre les deux gardiens n’a pas été mis sur la table, tout en précisant qu’un départ du Russe en janvier n’est pas envisagé. « Ridicule, ce sont des spéculations », fait-on savoir, rapporté par L’Équipe. Reste à voir désormais si Safonov aura l’occasion d’inquiéter Chevalier.

