Nouveaux joueurs au PSG : L’annonce de Luis Enrique

Ces derniers mois, le Paris Saint-Germain a vu l'émergence de jeunes talents issus de son centre de formation. Senny Mayulu, Quentin Ndjantou et Ibrahim Mbaye, régulièrement intégrés au onze parisien, incarnent une nouvelle génération qui peut compter sur l’appui de Luis Enrique, qui ne tarit pas d’éloges à leur égard.

Depuis quelques mois, le PSG peut compter sur de nouveaux joueurs dans l’équipe première, venus tout droit du centre de formation. Il n’est plus rare de voir Senny Mayulu apparaître dans le onze de Luis Enrique, comme c’était encore le cas face à Rennes (5-0), rejoints depuis par d’autres titis parisiens à l’instar de Quentin Ndjantou ou encore Ibrahim Mbaye, qui a été l’auteur d’un but samedi soir. Après la victoire contre les Bretons, Luis Enrique s’est prononcé sur l’émergence de ces talents.

« Pour moi, c'est très important » « Comment on fait pour être performant au PSG à 17 ans ? Ça, c'est leur personnalité. Quand tu vois les jeunes joueurs avec de la qualité, mais aussi la capacité de jouer, la personnalité pour jouer au Parc des Princes. Quentin Ndjantou, il a joué les dix derniers matchs, plus ou moins, je ne sais pas parfaitement. Mais avec la mentalité, avec le caractère pour jouer sans pression, pour moi, c'est très important », a salué l’entraîneur du PSG.