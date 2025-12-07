Pierre Ménès annonce un grand renfort au PSG

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En grande difficulté ces derniers mois avec le PSG, Warren Zaïre-Emery a réussi à retrouver un élan plus positif ces dernières semaines. Le jeune milieu de terrain a retrouvé plus d'efficacité à son poste et il a d'ailleurs retrouvé les Bleus. Samedi face à Rennes, sa performance a été particulièrement remarquable d'après Pierre Ménès.

Largement victorieux de Rennes samedi (5-0), le PSG a profité d'un bel effort collectif pour garder le contact avec le RC Lens en tête de la Ligue 1. Le club de la capitale a pu compter notamment sur Khvicha Kvaratskhelia pour briller mais aussi sur Warren Zaïre-Emery. Pour Pierre Ménès, la prestation du jeune français doit être notée.

Warren Zaïre-Emery impressionne Jeune talent du centre de formation du PSG, Warren Zaïre-Emery a battu des records de précocité pour faire partir de l'effectif parisien de manière régulière. Ces derniers mois, il ne suivait pas exactement la même trajectoire que ses camarades mais il semble s'être repris parfaitement. « S’il y a un Parisien à sortir de ce match, c’est Zaire-Emery. Il est revenu au top sur le plan physique. Il a mangé Al-Tamari et il s’est en plus intégré au milieu. Je mets au défi quiconque de me dire à quel poste jouait Zaire-Emery (contre Rennes) tant il alternait entre la situation d’arrière droit dans les ballons défensifs et milieu axial le reste du temps » assure Pierre Ménès sur sa chaîne YouTube après le match face à Rennes.