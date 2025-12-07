Bagarre au PSG : Un joueur balance tout à la presse !

Luis Enrique n'a pas eu d'autre choix que de faire un changement tactique dans les buts de son équipe samedi soir lors de la réception du Stade Rennais au Parc des princes (5-0). Matvey Safonov a été titularisé en raison de la blessure à la cheville de Lucas Chevalier. Pas de but encaissé pour le Russe. De quoi allumer la mèche d'un début de malaise en zone mixte ?
Plus de six mois après sa dernière apparition avec la tunique du PSG sur les épaules, en finale de Coupe de France face au Stade de Reims (3-0) le 24 mai dernier, Matvey Safonov a enfin pu garder les buts du Paris Saint-Germain à nouveau. Samedi soir, la visite du Stade Rennais au Parc des princes a permis au portier russe d'être titularisé en raison d'une diminution physique à la cheville de Lucas Chevalier contractée à Monaco la semaine dernère en raison d'un tacle de Lamine Camara.
«Ils sont tous très bons et on est fiers d'avoir ces trois gardiens»
Après une défaite à Monaco (0-1) et une victoire face à Tottenham (5-3), le PSG s'est largement imposé contre le Stade Rennais en signant un clean sheet (5-0). Un beau retour aux affaires pour Matvey Safonov, mais pas de quoi permettre à Warren Zaïre-Emery de tourner le dos à Lucas Chevalier. « Warren, les supporters et nous-mêmes avons beaucoup apprécié la prestation de Safonov. Est-ce que vous êtes plus rassurés avec lui dans les cages ? Peu importe le gardien qu'on a. Ils sont tous très bons et on est fiers d'avoir ces trois gardiens ».
«Peu importe le gardien on a tous confiance en eux»
Répondant à la journaliste Dounia Mesli d'Africa Top Sport, le milieu de terrain du PSG a envoyé un message fort à Lucas Chevalier et Renato Marin. « Même les jeunes qui montent avec nous. Franchement, moi, peu importe le gardien on a tous confiance en eux et ils font le taff ». Pas de clash ni de bagarre entre les gardiens.