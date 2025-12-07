Bagarre au PSG : Un joueur balance tout à la presse !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Luis Enrique n'a pas eu d'autre choix que de faire un changement tactique dans les buts de son équipe samedi soir lors de la réception du Stade Rennais au Parc des princes (5-0). Matvey Safonov a été titularisé en raison de la blessure à la cheville de Lucas Chevalier. Pas de but encaissé pour le Russe. De quoi allumer la mèche d'un début de malaise en zone mixte ?

Plus de six mois après sa dernière apparition avec la tunique du PSG sur les épaules, en finale de Coupe de France face au Stade de Reims (3-0) le 24 mai dernier, Matvey Safonov a enfin pu garder les buts du Paris Saint-Germain à nouveau. Samedi soir, la visite du Stade Rennais au Parc des princes a permis au portier russe d'être titularisé en raison d'une diminution physique à la cheville de Lucas Chevalier contractée à Monaco la semaine dernère en raison d'un tacle de Lamine Camara.

«Ils sont tous très bons et on est fiers d'avoir ces trois gardiens» Après une défaite à Monaco (0-1) et une victoire face à Tottenham (5-3), le PSG s'est largement imposé contre le Stade Rennais en signant un clean sheet (5-0). Un beau retour aux affaires pour Matvey Safonov, mais pas de quoi permettre à Warren Zaïre-Emery de tourner le dos à Lucas Chevalier. « Warren, les supporters et nous-mêmes avons beaucoup apprécié la prestation de Safonov. Est-ce que vous êtes plus rassurés avec lui dans les cages ? Peu importe le gardien qu'on a. Ils sont tous très bons et on est fiers d'avoir ces trois gardiens ».