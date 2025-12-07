Ousmane Dembélé remplacé : Le PSG évite une catastrophe !

Pierrick Levallet

Ousmane Dembélé était attendu dans le onze de départ du PSG contre le Stade Rennais ce samedi. Mais finalement, le Ballon d’Or 2025 était sur le banc des remplaçants au coup d’envoi. Cette décision viserait à ménager encore un peu l’attaquant de 28 ans, afin de prévenir une éventuelle nouvelle blessure.

Depuis le 26 novembre dernier, Ousmane Dembélé est de nouveau à la disposition de Luis Enrique au PSG. Après avoir fait son retour de blessure contre Tottenham en Ligue des champions, le Ballon d’Or 2025 a eu droit à quelques minutes contre l’AS Monaco. L’attaquant de 28 ans était donc attendu dans le onze de départ face au Stade Rennais ce samedi.

Luis Enrique évite une nouvelle blessure de Dembélé Mais finalement, Luis Enrique l’a fait s’asseoir sur le banc des remplaçants au coup d’envoi. Comme le rapporte Le Parisien, l’entraîneur du PSG souhaite éviter d’ajouter un autre nom à sa déjà longue liste de blessés. Cette décision visait donc à le ménager afin de prévenir une éventuelle nouvelle blessure de l’international français.