Ousmane Dembélé remplacé : Le PSG évite une catastrophe !

Ousmane Dembélé était attendu dans le onze de départ du PSG contre le Stade Rennais ce samedi. Mais finalement, le Ballon d’Or 2025 était sur le banc des remplaçants au coup d’envoi. Cette décision viserait à ménager encore un peu l’attaquant de 28 ans, afin de prévenir une éventuelle nouvelle blessure.
Depuis le 26 novembre dernier, Ousmane Dembélé est de nouveau à la disposition de Luis Enrique au PSG. Après avoir fait son retour de blessure contre Tottenham en Ligue des champions, le Ballon d’Or 2025 a eu droit à quelques minutes contre l’AS Monaco. L’attaquant de 28 ans était donc attendu dans le onze de départ face au Stade Rennais ce samedi.
Luis Enrique évite une nouvelle blessure de Dembélé
Mais finalement, Luis Enrique l’a fait s’asseoir sur le banc des remplaçants au coup d’envoi. Comme le rapporte Le Parisien, l’entraîneur du PSG souhaite éviter d’ajouter un autre nom à sa déjà longue liste de blessés. Cette décision visait donc à le ménager afin de prévenir une éventuelle nouvelle blessure de l’international français.
Le mois de décembre s'annonce rythmé pour le PSG
Il faut dire que le mois de décembre s’annonce chargé pour le PSG. Les Rouge-et-Bleu se déplacent sur la pelouse de l’Athletic Bilbao en Ligue des champions. Les hommes de Luis Enrique auront également la Coupe Intercontinentale à disputer et feront aussi leur entrée en lice en Coupe de France. Garder Ousmane Dembélé apte à la compétition s’avère donc important pour les champions d’Europe 2025.