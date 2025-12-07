«Il a peur» : Un joueur menacé, la folle révélation au PSG !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Au Paris Saint-Germain, les joueurs argentins se sont succédés ces dernières années. Certains d'entre eux, sortis d'un climat où la violence était reine, se trouvaient dans un état d'anxiété extrême au moment de rentrer au pays. Luis Ferrer, recruteur argentin du PSG pendant plus d'une décennie, s'est livré sur ce phénomène trop peu médiatisé.

Le vestiaire du Paris Saint-Germain, et notamment depuis le lancement du projet QSI en 2011, a abrité pas mal de joueurs issus d'Argentine. Javier Pastore, Angel Di Maria, Ezequiel Lavezzi pour ne citer qu'eux. Luis Ferrer est passé par Paris en tant que joueur au PFC et au PSG comme recruteur pendant 11 années entre 2009 et 2020.

«Je l’ai vu même avec des joueurs du PSG ce type de violence» Luis Ferrer a donc pris part aux dossiers des joueurs argentins ayant signés au PSG et a profité de son passage dans l'émission En Off avec le journaliste Sacha Tavolieri dans l'optique de faire une troublante révélation sur la réalité qui frappe les joueurs argentins pris dans un cycle de violence. « Je l’ai vu même avec des joueurs du PSG ce type de violence. Et c'était avec des Argentins. Il y a pas eu énormément de joueurs argentins au PSG, mais je préfère rester dans le privé et ne pas citer de noms ».