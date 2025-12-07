«Il a peur» : Un joueur menacé, la folle révélation au PSG !

Au Paris Saint-Germain, les joueurs argentins se sont succédés ces dernières années. Certains d'entre eux, sortis d'un climat où la violence était reine, se trouvaient dans un état d'anxiété extrême au moment de rentrer au pays. Luis Ferrer, recruteur argentin du PSG pendant plus d'une décennie, s'est livré sur ce phénomène trop peu médiatisé.
Le vestiaire du Paris Saint-Germain, et notamment depuis le lancement du projet QSI en 2011, a abrité pas mal de joueurs issus d'Argentine. Javier Pastore, Angel Di Maria, Ezequiel Lavezzi pour ne citer qu'eux. Luis Ferrer est passé par Paris en tant que joueur au PFC et au PSG comme recruteur pendant 11 années entre 2009 et 2020.
«Je l’ai vu même avec des joueurs du PSG ce type de violence»
Luis Ferrer a donc pris part aux dossiers des joueurs argentins ayant signés au PSG et a profité de son passage dans l'émission En Off avec le journaliste Sacha Tavolieri dans l'optique de faire une troublante révélation sur la réalité qui frappe les joueurs argentins pris dans un cycle de violence. « Je l’ai vu même avec des joueurs du PSG ce type de violence. Et c'était avec des Argentins. Il y a pas eu énormément de joueurs argentins au PSG, mais je préfère rester dans le privé et ne pas citer de noms ».
«Il y avait de la peur de rentrer au pays avec ces menaces, qui concernaient aussi la famille»
Refusant de divulguer la moindre identité, Luis Ferrer a tout de même souligné à quel point un climat de peur s'installait chez les Argentins en question. « Les menaces venaient d’une ville importante en Argentine. Donc il y avait de la peur de rentrer au pays avec ces menaces, qui concernaient aussi la famille. Tu dois partir en vacances dans ton pays, et tu dois faire attention à tout ! On se rend pas compte ici (en Europe), la sécurité énorme que l’on a ».