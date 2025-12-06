Calvaire au PSG : L'accusation contre Luis Enrique !

Axel Cornic

La saison du Paris Saint-Germain suscite pas mal d’inquiétudes, avec des stars très loin de leur véritable niveau. C’est notamment le cas de Khvicha Kvaratskhelia, qui semble subir de plein fouet le contrecoup des cadences infernales pour le club parisien depuis un an.

Il y a quelques mois encore, le PSG de Luis Enrique semblait intouchable. Tous les plus grands clubs d’Europe se sont cassé les dents et on se demandait jusqu’où pouvait aller cette équipe. On a très vite eu la réponse, puisque tout a changé cette saison, avec des gros problèmes physiques pour certains cadres de l’équipe.

« Le côté gauche, c'est son domaine préférentiel » L’une des interrogations n’est autre que Khvicha Kvaratskhelia, très loin du niveau qui était le sien la saison dernière. Mais pour certains, ce serait surtout la faute de Luis Enrique. « Le côté gauche, c'est son domaine préférentiel mais je comprends le choix de le balader » a expliqué l’ancien adjoint de Rudi Garcia au Napoli, qui a côtoyé la star du PSG pendant quelques mois.