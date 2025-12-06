Officiel : Le PSG perd un joueur, le coup dur de dernière minute !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après sa défaite sur la pelouse de l’AS Monaco (1-0) le week-end dernier, le PSG reçoit le Stade Rennais ce samedi soir au Parc des Princes. Une rencontre pour laquelle Luis Enrique ne pourra pas compter sur Illia Zabarnyi. Malade, l’international ukrainien a été contraint de déclarer forfait à la dernière minute.

Déjà privé de Désiré Doué, Achraf Hakimi, Nuno Mendes et Lucas Beraldo, le PSG doit en plus devoir se passer de Lucas Chevalier ce samedi contre Rennes. Touché à la cheville le week-end dernier lors de la défaite face à l’AS Monaco (1-0), l’international français devrait être remplacé par Matvey Safonov.

Zabarnyi forfait de dernière minute contre Rennes Illia Zabarnyi s’est également ajouté à la liste des absents du côté du PSG. Forfait et il n'est pas dans le groupe de Luis Enrique et ne participera pas à cette rencontre. Selon Le Parisien, l'Ukrainien est malade et, hasard ou non, ne jouera donc pas avec son coéquipier russe.