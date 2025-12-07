PSG - «Il est malade» : Luis Enrique craque en public !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

L'été dernier, le PSG a recruté Illya Zabarnyi dans ses rangs mais ce transfert aurait pu ne jamais voir le jour en raison de la présence de Matvey Safonov dans l'effectif. En effet, le contexte de la guerre en Ukraine rend les choses difficiles entre les deux joueurs. Samedi, l'Ukrainien était absent et Luis Enrique a décidé de titulariser le Russe. Une décision qui n'a rien à voir avec la polémique, comme il a tenu à le préciser.

Pour la première fois de la saison, Luis Enrique a décidé de faire appel à Matvey Safonov pour disputer un match. Samedi face à Rennes, le PSG l'a emporté facilement et le Russe a en plus réalisé une bonne prestation en profitant de l'absence de Lucas Chevalier. Une titularisation rendue possible par l'absence d'Illya Zabarnyi ? Luis Enrique a tenu à en dire plus en conférence de presse.

« Pas de polémique. Il est malade ! » A son arrivée à Paris, Illya Zabarnyi a montré son attachement à son pays, l'Ukraine, et forcément, la présence d'un Russe dans l'effectif pose problème. Samedi, Matvey Safonov a joué sans que le défenseur ukrainien n'apparaisse sur la feuille de match mais cela n'avait rien à voir avec la polémique. « C’est incroyable ! Chaque fois que vous posez une question, c’est pour créer un problème. Il est malade. Simplement. Il était malade ces deux derniers jours. Pas de polémique. Il est malade ! » assure l'entraîneur espagnol après la rencontre, très agacé par la question.