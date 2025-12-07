«Pas de cadeau» : Luis Enrique menace le PSG !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Du côté de Porte d'Auteuil, un festival offensif a eu lieu samedi soir à l'occasion de la visite du Stade Rennais au Parc des princes. Le PSG a signé une masterclass en passant 5 buts à l'adversaire breton dont deux ont été marqués par des joueurs issus du centre de formation. De quoi permettre à un journaliste en conférence de presse d'interroger Luis Enrique sur les absences de certains titis. La réponse fut limpide.

Samedi soir, le PSG a renoué avec la victoire en Ligue 1 grâce à la réception du Stade Rennais au Parc des princes. Le tout, avec la manière une semaine jour pour jour après le revers concédé à Louis II sur la pelouse de l'AS Monaco (0-1). Les joueurs d'Habib Beye ont été surclassés par l'équipe de Luis Enrique avec des buts de titis parisiens comme Senny Mayulu et Ibrahim Mbaye (5-0).

«Chaque fois qu'un joueur du Paris Saint-Germain ou un titi joue, c'est parce qu'il mérite de jouer» En conférence de presse, Luis Enrique a été interrogé sur le manque de temps de jeu de David Boly et de Noham Kamara entre autres. La réponse destinée aux titis parisiens a été claire. « Pourquoi Boly et Kamara ne sont pas lancés dans le grand bain comme Ndjantou ou autre ? Parce que, je ne veux pas faire de cadeau. Je ne fais aucun cadeau. Chaque fois qu'un joueur du Paris Saint-Germain ou un titi joue, c'est parce qu'il mérite de jouer ».