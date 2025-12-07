«Pas de cadeau» : Luis Enrique menace le PSG !

Du côté de Porte d'Auteuil, un festival offensif a eu lieu samedi soir à l'occasion de la visite du Stade Rennais au Parc des princes. Le PSG a signé une masterclass en passant 5 buts à l'adversaire breton dont deux ont été marqués par des joueurs issus du centre de formation. De quoi permettre à un journaliste en conférence de presse d'interroger Luis Enrique sur les absences de certains titis. La réponse fut limpide.
Samedi soir, le PSG a renoué avec la victoire en Ligue 1 grâce à la réception du Stade Rennais au Parc des princes. Le tout, avec la manière une semaine jour pour jour après le revers concédé à Louis II sur la pelouse de l'AS Monaco (0-1). Les joueurs d'Habib Beye ont été surclassés par l'équipe de Luis Enrique avec des buts de titis parisiens comme Senny Mayulu et Ibrahim Mbaye (5-0).
«Chaque fois qu'un joueur du Paris Saint-Germain ou un titi joue, c'est parce qu'il mérite de jouer»
En conférence de presse, Luis Enrique a été interrogé sur le manque de temps de jeu de David Boly et de Noham Kamara entre autres. La réponse destinée aux titis parisiens a été claire. « Pourquoi Boly et Kamara ne sont pas lancés dans le grand bain comme Ndjantou ou autre ? Parce que, je ne veux pas faire de cadeau. Je ne fais aucun cadeau. Chaque fois qu'un joueur du Paris Saint-Germain ou un titi joue, c'est parce qu'il mérite de jouer ».
«Je peux même faire jouer ma grand-mère, qui est décédée ? Pas de cadeau»
L'entraîneur du PSG est même jusqu'à utiliser sa défunte grand-mère pour souligner son point : l'intransigeance du haut niveau, un standard précis au Paris Saint-Germain. « Et avec ça, je pense que c'est très clair. Tu veux jouer ? Bien sûr. Je peux même faire jouer ma grand-mère, qui est décédée ? Pas de cadeau. C'est toujours au mérite au Paris Saint-Germain sinon tu dois encore t'améliorer ».