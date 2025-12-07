Un joueur «énorme» remplace Chevalier : Coup de tonnerre au PSG ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Samedi soir, le PSG n'a pas tremblé pour vaincre facilement le Stade Rennais à domicile (5-0). Pour ce match, Luis Enrique a décidé de faire jouer Matvey Safonov pour la première fois de la saison. Le gardien russe, qui a remplacé Lucas Chevalier, a réalisé une performance plutôt convaincante qui pourrait lui permettre de faire son retour sur les terrains plus fréquemment.

Alors que le bilan de Lucas Chevalier depuis son arrivée au PSG est plutôt mitigé, Matvey Safonov a pris sa place pour la première fois de la saison samedi. Pour affronter Rennes, le Russe a su être au rendez-vous puisqu'au-delà de l'efficacité offensive de son équipe, il a été présent dans les moments plus chauds pour conserver sa cage inviolée.

« Tout ce qu'il fait est énorme » Recruté par le PSG en 2024, Matvey Safonov avait eu la chance de faire 10 apparitions en Ligue 1 la saison dernière et 2 en Ligue des champions. Le Russe pourrait bien être aligné plus souvent au cours des prochains mois au vu de sa performance. « Sur la première action, Safonov se fait voler un peu le premier arrêt, où il est un peu juste, par Pacho. Derrière, tout ce qu'il fait est énorme, dont l'arrêt sur la frappe de Lepaul. Mais effectivement, sur les relances très courtes du PSG, il a été totalement protagoniste, et il est totalement dans le style. C'est intéressant pour la rotation. Sur le côté offensif, j'aime bien son profil, en tout cas en Ligue 1 » analyse Florent Gautreau dans l'After Foot sur RMC.