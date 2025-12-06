PSG : Chevalier est remplacé, c'est officiel !

Face à Monaco lors de la dernière journée de Ligue 1, Lucas Chevalier a reçu un gros coup à la cheville de la part de Lamine Camara. Toujours en délicatesse, le Français a été contraint de laisser sa place dans les buts parisiens pour la rencontre face au Stade Rennais. C’est Matvey Safonov qui le remplace.
Le 29 novembre dernier, le PSG a eu très peur pour Lucas Chevalier. Lors du match face à l’AS Monaco, le gardien de but parisien a été victime d’un tacle très appuyé de la part de Lamine Camara au niveau de la cheville droite. Sérieusement touché, le Français a tout de même terminé la rencontre.
Chevalier forfait face à Rennes
À chaud la douleur était tenable pour Lucas Chevalier, mais à froid ce n’était pas le cas. Le Français avait d’ailleurs quitté le stade Louis II en boitant et il est resté à l’infirmerie ces derniers jours car sa cheville était encore gonflée. Il n’est d’ailleurs pas dans le groupe du PSG pour affronter le Stade Rennais ce samedi soir.
Safonov remplace Chevalier
Comme on pouvait s’y attendre, le forfait de Lucas Chevalier profite à Matvey Safonov. Le gardien de but est titulaire face à Rennes et il aura devant lui une défense composée de Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho et Hernandez. Au milieu on retrouve Neves, Vitinha et Mayulu alors que Barcola, Lee et Kvaratskhelia seront chargés d’animer l’attaque du PSG.