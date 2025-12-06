PSG : Chevalier est remplacé, c'est officiel !

Alexis Brunet

Face à Monaco lors de la dernière journée de Ligue 1, Lucas Chevalier a reçu un gros coup à la cheville de la part de Lamine Camara. Toujours en délicatesse, le Français a été contraint de laisser sa place dans les buts parisiens pour la rencontre face au Stade Rennais. C’est Matvey Safonov qui le remplace.

Le 29 novembre dernier, le PSG a eu très peur pour Lucas Chevalier. Lors du match face à l’AS Monaco, le gardien de but parisien a été victime d’un tacle très appuyé de la part de Lamine Camara au niveau de la cheville droite. Sérieusement touché, le Français a tout de même terminé la rencontre.

Chevalier forfait face à Rennes À chaud la douleur était tenable pour Lucas Chevalier, mais à froid ce n’était pas le cas. Le Français avait d’ailleurs quitté le stade Louis II en boitant et il est resté à l’infirmerie ces derniers jours car sa cheville était encore gonflée. Il n’est d’ailleurs pas dans le groupe du PSG pour affronter le Stade Rennais ce samedi soir.