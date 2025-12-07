PSG - Kvaratskhelia : C’est terminé ?

Pierrick Levallet

Ces derniers temps, Khvicha Kvaratskhelia n’affichait pas vraiment un visage radieux avec le PSG. Moins rayonnant, moins impactant, l’international géorgien éprouvait quelques difficultés sur le terrain. Le joueur de 24 ans a néanmoins remis les pendules à l’heure ce samedi en inscrivant son premier doublé de la saison contre le Stade Rennais.

Kvaratskhelia a mis un terme à son calvaire Comme le rapporte Le Parisien, Khvicha Kvaratskhelia a remis les pendules à l’heure en inscrivant son premier doublé de la saison. Particulièrement à son aise contre les hommes d’Habib Beye, le Géorgien a mis à mal la défense bretonne. L’ancien de Naples a très largement contribué à la victoire nette du PSG (5-0).