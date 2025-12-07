PSG : Messi et Neymar en soirée, elle balance les dossiers !

Alexis Brunet

Pendant quelques années, Neymar et Lionel Messi ont évolué ensemble au PSG. Les deux joueurs sont très amis et cela leur arrivait donc de faire la fête ensemble. Très proche du Brésilien, la chanteuse Bianca Costa a donc souvent fait la fête avec les deux attaquants et elle a balancé quelques dossiers sur ses folles soirées.

Depuis quelque temps, le PSG a décidé de changer sa stratégie sur le mercato. Ainsi, le temps du recrutement de stars internationales est terminé pour favoriser le développement de jeunes joueurs, si possible français.

Messi et Neymar ont évolué deux ans ensemble au PSG Cette nouvelle stratégie a acté l’échec de Neymar et Lionel Messi, entre autres. Les deux joueurs sont venus au PSG pour offrir la Ligue des champions au club de la capitale mais ils n’y sont pas arrivés. Le Brésilien sera resté de 2017 à 2024 à Paris alors que l’Argentin n’aura fait que deux saisons chez le champion de France, de 2021 à 2023.