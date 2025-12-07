PSG : Messi et Neymar en soirée, elle balance les dossiers !

Pendant quelques années, Neymar et Lionel Messi ont évolué ensemble au PSG. Les deux joueurs sont très amis et cela leur arrivait donc de faire la fête ensemble. Très proche du Brésilien, la chanteuse Bianca Costa a donc souvent fait la fête avec les deux attaquants et elle a balancé quelques dossiers sur ses folles soirées.
Depuis quelque temps, le PSG a décidé de changer sa stratégie sur le mercato. Ainsi, le temps du recrutement de stars internationales est terminé pour favoriser le développement de jeunes joueurs, si possible français.
Messi et Neymar ont évolué deux ans ensemble au PSG
Cette nouvelle stratégie a acté l’échec de Neymar et Lionel Messi, entre autres. Les deux joueurs sont venus au PSG pour offrir la Ligue des champions au club de la capitale mais ils n’y sont pas arrivés. Le Brésilien sera resté de 2017 à 2024 à Paris alors que l’Argentin n’aura fait que deux saisons chez le champion de France, de 2021 à 2023.
« J’ai fait beaucoup la fête avec Neymar »
Au PSG, Neymar et Lionel Messi n’ont pas que partagé le terrain. Les deux hommes ont également fait la fête ensemble et la chanteuse brésilienne Bianca Costa était parfois de la partie, comme elle l’a révélé dans l’émission À la régulière sur France Inter. « C’était sa vie quoi. Genre des fois le mec, entraînement, le soir : « Ah les gars, fête ! » J’ai fait beaucoup la fête avec Neymar, mais avec beaucoup de joueurs. J’ai fait la fête avec Messi. Tu te rends compte ? C’était trop marrant, je te jure. » Relancée par le présentateur de l’émission Medhi Maïzi, celle qui a sorti son album Gringa le 28 novembre dernier a affirmé que le multiple Ballon d’or n’était pas tellement à l’aise en soirée. « Non. Toute la soirée il était comme ça (immobile). Il bougeait pas et sa femme qui s’ambiançait avec tout le monde et lui comme ça (immobile). C’est tellement Messi. »