Camavinga au PSG : L'annonce surprise !

Samedi, le PSG a réussi une belle prestation très convaincante pour l'emporter 5-0 face à Rennes et revenir à un petit point du RC Lens, qui occupe la tête du championnat. Parmi les hommes ayant réalisé une belle performance, Warren Zaïre-Emery a été particulièrement marquant. D'ailleurs pour Walid Acherchour, il lui rappelle Eduardo Camavinga.

En difficulté ces derniers mois au PSG, Warren Zaïre-Emery a retrouvé des ressources ces dernières semaines pour briller avec le club de la capitale. Le jeune milieu de terrain a été très en vue face à Rennes, de bon augure pour la suite de la saison.

Zaïre-Emery fait comme Camavinga ? En participant à la large victoire de son équipe, Warren Zaïre-Emery confirme un peu plus son retour en force ces dernières semaines. Une belle performance qui tombe au moment où le PSG en avait peut-être besoin avec les quelques blessés. « J'ai beaucoup aimé Warren Zaïre-Emery aussi dans son rôle à la Hakimi, dans ses projections pour emmener le ballon très rapidement (...) Comme Camavinga au Real Madrid, je trouve que quand il arrive d'un peu plus loin, il est lancé, a beaucoup plus de perspectives et est beaucoup plus dangereux » ose Walid Acherchour dans l'After Foot de RMC.