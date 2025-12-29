Retour à Marseille : Zinedine Zidane se livre !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Enfant de la Castellane, Zinedine Zidane prend un grand plaisir à retourner à Marseille lorsqu’il le peut. Interrogé en 2024 par le site EnVols sur ses destinations préférées, l’ex-star de l’équipe de France qui vit à Madrid avait cité sa ville natale, mais pas seulement…

S’il n’a joué à l’OM durant sa carrière, Zinedine Zidane n’a jamais caché son amour pour la cité phocéenne, dont il est originaire. L’ex-meneur de jeu a grandi à la Castellane, dans le quartier nord de la ville, et prend plaisir à revenir lorsque son emploi du temps le lui permet.

« J’aime retourner à Marseille » Interrogé en marge des JO de Paris 2024 par le site EnVols, Zinedine Zidane avait cité la ville de Marseille parmi ses destinations préférées. « Quand je ne suis pas à Madrid ou en déplacement, je file à Rodez, là où mon épouse est née. J’aime aussi retourner à Marseille, mais c’est différent », confiait Zidane.