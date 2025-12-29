Retour à Marseille : Zinedine Zidane se livre !

Enfant de la Castellane, Zinedine Zidane prend un grand plaisir à retourner à Marseille lorsqu’il le peut. Interrogé en 2024 par le site EnVols sur ses destinations préférées, l’ex-star de l’équipe de France qui vit à Madrid avait cité sa ville natale, mais pas seulement…
S’il n’a joué à l’OM durant sa carrière, Zinedine Zidane n’a jamais caché son amour pour la cité phocéenne, dont il est originaire. L’ex-meneur de jeu a grandi à la Castellane, dans le quartier nord de la ville, et prend plaisir à revenir lorsque son emploi du temps le lui permet.
« J’aime retourner à Marseille »
Interrogé en marge des JO de Paris 2024 par le site EnVols, Zinedine Zidane avait cité la ville de Marseille parmi ses destinations préférées. « Quand je ne suis pas à Madrid ou en déplacement, je file à Rodez, là où mon épouse est née. J’aime aussi retourner à Marseille, mais c’est différent », confiait Zidane.
« Je me ressource totalement en Aveyron »
Les passages de Zinedine Zidane à Marseille suscitent effectivement une grande effervescence parmi les habitants. « Quand on parle de se mettre au vert, c’est vraiment le cas en Aveyron. J’y prends du plaisir, je me ressource totalement », ajoutait Zizou.