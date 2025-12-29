Zidane : Le tacle envoyé sur la vie privée de Mbappé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors que Zinedine Zidane est considéré à ce jour comme le plus grand joueur de toute l'histoire du football français, Kylian Mbappé peut-il espérer dépasser un jour son aîné ? Frank Leboeuf livre son point de vue à ce sujet, et estime qu'en raison des polémiques liées à sa vie privée, Mbappé n'arrivera jamais au niveau de Zidane.

Kylian Mbappé peut-il espérer atteindre un jour la cote d'amour que le public français accorde à Zinedine Zidane ? Frank Leboeuf en doute sérieusement, et l'ancien défenseur central de l'équipe de France a des arguments pour étayer son propos. Interrogé par GOAL, il se prête au jeu des comparaisons entre Zidane et Mbappé et taclé notamment l'attaquant du Real Madrid sur les polémiques liées à sa vie privée.

« Mbappé n’atteindra jamais le niveau de Zidane » « Mbappé au-dessus de Zidane un jour ? Certainement pas ! Il n’y a pas de comparaison possible […] Kylian Mbappé a connu des controverses dans sa vie privée, ce qui a suscité la colère de certains Français. Il n’atteindra jamais le niveau de Zidane, et probablement personne ne le fera », indique Frank Leboeuf, qui reconnait néanmoins les grandes qualités de Kylian Mbappé, même s'il en attend encore davantage.