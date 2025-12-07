Lucas Chevalier : Le coup de pression dans le vestiaire du PSG

Alexis Brunet

Pas tout à fait remis de son coup reçu sur la cheville contre l’AS Monaco, Lucas Chevalier a été obligé de laisser sa place à Matvey Safonov dans les buts du PSG samedi soir contre Rennes. L’international russe a livré une très grande prestation et selon Jérôme Alonzo cela met donc la pression à l’ancien Lillois.

Avant son déplacement sur la pelouse de l’Athletic Bilbao mercredi soir en Ligue des champions, le PSG a fait le plein de confiance. Le club de la capitale s’est imposé 5-0 samedi contre le Stade Rennais, avec un Matvey Safonov des grands soirs qui remplaçait Lucas Chevalier dans les buts et qui a multiplié les parades.

Safonov a écoeuré Lepaul Le PSG peut donc remercier Matvey Safonov, qui lui a permis de ne pas prendre de buts face à Rennes. Le gardien parisien a notamment réalisé un arrêt de grande classe face à Esteban Lepaul, qui a fait halluciner Jérôme Alonzo. « À vitesse réelle, je me dis whaou.Techniquement, c'est un arrêt exceptionnel, dans le top 3 de l'année. Et c'est un arrêt qui fait tourner le match », a déclaré l’ancien portier du club de la capitale à L’Équipe.