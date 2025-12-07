Lucas Chevalier : Le coup de pression dans le vestiaire du PSG

Pas tout à fait remis de son coup reçu sur la cheville contre l’AS Monaco, Lucas Chevalier a été obligé de laisser sa place à Matvey Safonov dans les buts du PSG samedi soir contre Rennes. L’international russe a livré une très grande prestation et selon Jérôme Alonzo cela met donc la pression à l’ancien Lillois.
Avant son déplacement sur la pelouse de l’Athletic Bilbao mercredi soir en Ligue des champions, le PSG a fait le plein de confiance. Le club de la capitale s’est imposé 5-0 samedi contre le Stade Rennais, avec un Matvey Safonov des grands soirs qui remplaçait Lucas Chevalier dans les buts et qui a multiplié les parades.
Safonov a écoeuré Lepaul
Le PSG peut donc remercier Matvey Safonov, qui lui a permis de ne pas prendre de buts face à Rennes. Le gardien parisien a notamment réalisé un arrêt de grande classe face à Esteban Lepaul, qui a fait halluciner Jérôme Alonzo. « À vitesse réelle, je me dis whaou.Techniquement, c'est un arrêt exceptionnel, dans le top 3 de l'année. Et c'est un arrêt qui fait tourner le match », a déclaré l’ancien portier du club de la capitale à L’Équipe.
Chevalier sous pression
Avec cette performance de grande classe, Matvey Safonov a prouvé qu’il avait les capacités pour être titulaire au PSG. Selon Jérôme Alonzo, Lucas Chevalier est maintenant sous pression. « Ça lui met aussi un peu de pression. Jusqu'à présent, Safonov était seulement un nom sur la feuille de match. Sans danger immédiat. Numéro 2 au PSG, c'est du caviar parce que si tu es bon, tu es sous les spotlights. Et si tu ne l'es pas, tout le monde s'en cogne. Mais là, il a réclamé du temps de jeu, et il a marqué des points. »