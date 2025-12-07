Le sacre avec Lionel Messi : La déclaration d'amour de Luis Enrique

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Lionel Messi, Sergio Busquets et Jordi Alba entraînés par Javier Mascherano ont soulevé le trophée de champion de Major League Soccer ces dernières heures avec l'Inter Miami. Luis Enrique n'a pas manqué l'occasion de féliciter ses anciens joueurs du FC Barcelone en conférence de presse samedi soir en faisant au passage un aveu.

C'est le 13ème de sa carrière. Lionel Messi a été sacré champion de Liga à 10 reprises et de Ligue 1 par deux fois. Cependant, depuis sa signature à l'Inter Miami au cours de l'été 2023, l'octuple Ballon d'or n'avait pas remporté la Major League Soccer dès son premier essai. Il a donc fallu attendre ce mois de décembre 2025 et un succès contre les Vancouver Whitecaps pour que Messi, auteur de deux passes décisives à Rodrigo De Paul et Tadeo Allende, puisse soulever le trophée de champion de MLS.

«Ils sont de très belles personnes et d'incroyables joueurs» Aux côtés de Jordi Alba et Sergio Busquets, deux joueurs avec lesquels il a joué pendant de longues années au FC Barcelone, Messi a fêté ce trophée samedi au Chase Stadium de Miami. Ce titre de champion n'a pas laissé Luis Enrique indifférent. Le coach du PSG, passé par le FC Barcelone entre 2014 et 2017, a adressé un message précis à ses deux compatriotes espagnols Alba et Busquets en conférence de presse samedi soir après la victoire des siens face au Stade Rennais (5-0). « Ils sont de très belles personnes et d'incroyables joueurs, félicitations à eux. Ils méritent tout ce qu'ils peuvent avoir et et je pense qu'ils doivent être très fiers de ce qu'ils ont fait ».