Relation surprise avec Zidane : Sa belle histoire à l'étranger !

Ancien arbitre international très réputé, Gilles Veissière est revenu sur les moments forts de sa riche carrière. C'est ainsi qu'il a notamment évoqué le dernier match de sa carrière en Ligue des champions. Un certain Real Madrid-Dynamo Kiev à l'issue duquel Zinedine Zidane lui a offre un magnifique cadeau.

En 2005, Gilles Veissière mettait fin à une longue et riche carrière d'arbitre international. Son dernier match en Ligue des champions a eu lieu un soir d'octobre 2004 au Santiago Bernabeu pour une belle affiche entre le Real Madrid et le Dynamo Kiev. L'occasion pour l'arbitre français de croiser un certain Zinedine Zidane avec lequel il a passé un très bon moment.

Gilles Veissière, sa belle histoire avec Zizou « En octobre 2004, lors de Real Madrid - Dynamo Kiev, je demande à Zidane : "Zinédine, c'est mon dernier match de Ligue des champions, est-ce que je pourrais échanger ma chemise contre votre maillot ?" Il me dit "Monsieur Veissière avec grand plaisir." Mais il est remplacé avant la fin... », confie-t-il dans une interview accordée à L'EQUIPE avant de terminer son récit.