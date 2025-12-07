Equipe de France : Problème avec Zidane, Deschamps répond cash !

Alexis Brunet

En marge du tirage au sort pour la Coupe du monde 2026, Didier Deschamps a croisé la route de Walid Regragui qui l’a complimenté et qui a affirmé que les Français se rendront compte plus tard à quel point le champion du monde 1998 était compétent. Une déclaration qui ne devrait pas forcément plaire à Zinédine Zidane, qui est le grand favori pour prendre la tête des Bleus après le Mondial, mais qui a fait plaisir à DD.

L’équipe de France est fixée. Pour la Coupe du monde 2026, les Bleus seront confrontés au Sénégal ainsi qu’à la Norvège lors de la phase de poules. Le troisième adversaire des partenaires de Kylian Mbappé n’est pas encore connu officiellement mais cela sera soit l’Irak, soit le Suriname, soit la Bolivie.

Regragui flatte Deschamps Après cette Coupe du monde, Didier Deschamps laissera la place à la tête de l’équipe de France et cela sera possiblement Zinédine Zidane qui le remplacera. L’arrivée probable de l’ancien joueur du Real Madrid n’est pas forcément une bonne nouvelle pour les Bleus, à en croire Walid Regragui, qui a complimenté DD lors du tirage au sort de la CDM, en s’adressant à Philippe Diallo, président de la FFF. L’échange a été capté par les caméras de L’Équipe. « Vous avez là un super coach. Vous vous en rendrez compte plus tard. Enfin, je n’espère pas, mais bon, vous avez le top. »