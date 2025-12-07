Transfert de Zidane : Le coup de pression signé Deschamps ?

Amadou Diawara

En fin de contrat le 31 juillet 2026 avec la FFF, Didier Deschamps a annoncé qu'il allait quitter son poste de sélectionneur de l'équipe de France après la prochaine Coupe du Monde. Alors que ses hommes ont remporté la compétition en 2018, le patron des Bleus espèrent finir en beauté en offrant une troisième étoile à sa nation. Dans un tel scénario, Zinedine Zidane aura une grosse pression sur ses épaules s'il prend la succession de Didier Deschamps.

Sélectionneur de l'équipe de France depuis l'été 2012, Didier Deschamps va mettre fin à un règne de 14 années cet été. Sous contrat jusqu'au 31 juillet 2026 avec la FFF, le patron des Bleus a fait savoir qu'il allait quitter son poste après la prochaine Coupe du Monde (11 juin - 19 juillet).

Zidane, le digne héritier de Deschamps ? Libre de tout contrat depuis son départ du Real Madrid à la fin de la saison 2020-2021, Zinedine Zidane rêve de devenir l'héritier de Didier Deschamps. Toutefois, le Ballon d'Or 98 aura une grosse pression sur ses épaules si les Bleus remportent une troisième Coupe du Monde cet été.