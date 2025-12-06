Zidane recalé : La signature annulée en équipe de France !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors qu'il était courtisé par les plus grands clubs européens, Djibril Cissé avait décidé de rejoindre Liverpool en 2004, après avoir brillé du côté de l’AJ Auxerre. À l’époque, un autre cador souhaitait s’attacher ses services : le Real Madrid. Zinedine Zidane a même mis du sien pendant un rassemblement de l’équipe de France pour le convaincre de signer chez les Merengue…

Durant sa carrière, Djibril Cissé a eu l’occasion de voyager en évoluant en Angleterre, en Grèce, en Italie ou encore en Russie, après avoir brillé du côté de l’AJ Auxerre. À cette époque, l’ancien international tricolore ne manquait pas de sollicitation en terminant à deux reprises meilleur buteur du Championnat de France (2001/02, 2003/04). Le Real Madrid de Zinedine Zidane s’était notamment positionné…

« Un jour, en équipe de France, Zizou est venu me voir dans ma chambre… » Et l’ancien numéro 10 des Bleus a mis du sien pour tenter de convaincre son partenaire en sélection de le rejoindre au Real Madrid. Interrogé par L’Équipe en 2019, Djibril Cissé avait révélé la tentative de Zinedine Zidane en plein rassemblement. « Le Real Madrid et le Barça ont été sur moi. À Barcelone, j'avais rencontré Rijkaard, l'entraîneur de l'époque. À la place, ils ont finalement pris Samuel Eto'o. Et en 2002, le Real était chaud. Un jour, en équipe de France, Zizou est venu me voir dans ma chambre pour me dire que le Real me voulait. Mais j'avais donné ma parole à Liverpool. Et pour moi, une parole, c'est plus important qu'un contrat », confiait l’ex-joueur de l’OM.