35M€ : Le transfert à l’OM qui agace Daniel Riolo !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Comme souvent depuis son arrivée l’été dernier, Igor Paixao a eu du mal à exister vendredi, lors de la défaite de l’OM contre le LOSC (1-0). Transfert le plus cher de l’histoire de Marseille, l’ailier brésilien est trop irrégulier depuis le début de la saison et fait parfois de mauvais choix, ce qui agace Daniel Riolo.

Que ce soit Mason Greenwood, Pierre-Emerick Aubameyang ou Igor Paixao, aucun des trois n’est réellement sorti du lot vendredi, lors de la défaite de l’OM sur la pelouse du LOSC (1-0). Le trio offensif marseillais ne s'est quasiment pas créé la moindre occasion, mis à part l’Anglais sur un raid solitaire en deuxième période.

Greenwood, Aubameyang et Paixao, trio perdant « S’il met ce but, il sauve l’OM, il y a match nul, c’est le but de l’année… Mais enfin, c’est insipide ce qu’il produit. Il est à l’image de l’équipe, c’est médiocre », a déclaré Daniel Riolo dans l’After Foot sur RMC. « Aubameyang, c’est carrément pire, on l'a pas vu. Transparent, c'était une baie vitrée. Tu pouvais te tamponner dedans, tu ne le voyais même pas. »