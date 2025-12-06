35M€ : Le transfert à l’OM qui agace Daniel Riolo !

Comme souvent depuis son arrivée l’été dernier, Igor Paixao a eu du mal à exister vendredi, lors de la défaite de l’OM contre le LOSC (1-0). Transfert le plus cher de l’histoire de Marseille, l’ailier brésilien est trop irrégulier depuis le début de la saison et fait parfois de mauvais choix, ce qui agace Daniel Riolo.
Que ce soit Mason Greenwood, Pierre-Emerick Aubameyang ou Igor Paixao, aucun des trois n’est réellement sorti du lot vendredi, lors de la défaite de l’OM sur la pelouse du LOSC (1-0). Le trio offensif marseillais ne s'est quasiment pas créé la moindre occasion, mis à part l’Anglais sur un raid solitaire en deuxième période.
Greenwood, Aubameyang et Paixao, trio perdant
« S’il met ce but, il sauve l’OM, il y a match nul, c’est le but de l’année… Mais enfin, c’est insipide ce qu’il produit. Il est à l’image de l’équipe, c’est médiocre », a déclaré Daniel Riolo dans l’After Foot sur RMC. « Aubameyang, c’est carrément pire, on l'a pas vu. Transparent, c'était une baie vitrée. Tu pouvais te tamponner dedans, tu ne le voyais même pas. »
« Ça lui est arrivé de faire des bons matchs, mais c'est très irrégulier »
Igor Paixao, recruté contre 35M€ par l’OM l’été dernier, n’a lui aussi pas été épargné par Daniel Riolo : « Paixao s'est emmêlé comme d'habitude un peu dans ses dribbles. On ne comprend pas trop comment il conduit le ballon. Il va toujours à l'intérieur quand il faut aller à l'extérieur. Il est pénible lui aussi. Ça lui est arrivé de faire des bons matchs, mais c'est très irrégulier. »