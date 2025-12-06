Mercato - Le PSG recalé : Il sort du silence après avoir signé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cherchant désormais à mettre la main sur les meilleurs talents, le PSG a été associé à Ayyoub Bouaddi. Ce dernier évolue actuellement du côté du LOSC et alors que certaines rumeurs l’annonçaient très proche du club de la capitale, ce vendredi, à la surprise générale, Bouaddi a prolongé avec les Dogues. Une signature suite à laquelle le Lillois a pris la parole.

A 18 ans, Ayyoub Bouaddi fait aujourd’hui le bonheur du LOSC. Mais jusqu’à quand cela sera-t-il le cas ? Prometteur, le milieu de terrain lillois a notamment été associé au PSG ces dernières heures. ESPN assurait même que le joueur de Bruno Genesio était très proche de signer avec le club de la capitale. Finalement, c’est une prolongation de contrat avec le LOSC qui a été signée par Bouaddi.

« Très content et fier de prolonger au LOSC » Ce vendredi soir, le LOSC a officialisé la prolongation d’Ayyoub Bouaddi jusqu’en 2029. Suite à cela, pour les médias des Dogues, celui qui a annoncé dans le viseur du PSG a confié : « Je suis très content et fier de prolonger au LOSC, mon club formateur. Ce club m’a énormément donné et apporté dans ma formation, avec des gens que j’apprécie, qui forment une grande famille. Tout le monde m’a beaucoup aidé dans mon développement et j’espère que ça continuera ainsi ».