«Un gros mytho» : L’anecdote sur ce transfert à l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Dans l’After Foot sur RMC, Daniel Riolo a violemment critiqué Jonathan Clauss, après que ce dernier ait démenti avoir l’intention de porter plainte contre X, comme ses coéquipiers Terem Moffi et Jérémie Boga, à la suite des incidents survenus dimanche devant le centre d’entraînement de l’OGC Nice. Jimmy Cabot a tenté de prendre sa défense, avec une anecdote au moment de son départ du RC Lens pour l’OM.

« Il faudrait peut-être se mettre dans la tête un jour que c'est quelqu'un qui parle beaucoup, que c'est un gros mytho, et que c'est un type qui doit vite quitter l'OGC Nice. » Dans l’After Foot sur RMC jeudi soir, Daniel Riolo a pointé du doigt l’attitude de Jonathan Clauss, après les incidents survenus entre les joueurs de l’OGC Nice et leurs supporters dimanche. Alors que RMC Sport indiquait qu’il devait porter plainte contre X, comme Jérémie Boga et Terem Moffi, l’international français a démenti cette information sur les réseaux sociaux.

Cabot vole au secours de Clauss « S'il peut quitter le football français, je pense que ça ne fera de la peine à personne, qu'il aille dans un pays où on ne comprendra pas ce qu'il raconte, et qu'il arrête de prendre les gens pour des cons, parce que je pense que c'est ce qu'il fait depuis très longtemps », a ajouté Daniel Riolo, alors que le comportement de Jonathan Clauss avait déjà fait parler à l’OM. « Il suffit de parler aux gens de l'OM pour savoir qui il est, et à Nice, il suffit de demander aux Niçois, aux supporters ou même aux dirigeants ou en interne pour savoir qu'on peut très vite se passer de lui. Tout ce qu'il a fait depuis le début de la saison me conduit à penser ça. »