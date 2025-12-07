Officiel : Zidane à Marseille, le retour tant attendu !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Ce dimanche se déroule un évènement organisé par Ryad Zidane et Gerard Piqué pour la Coupe du monde de Kings League auquel Zinedine Zidane va participer, ayant répondu favorablement à l'invitation de son neveu. Une première au Vélodrome depuis près de 19 ans pour le champion du monde 98. Un retour de l'enfant du pays qu'attendaient les Marseillais

Zinedine Zidane est né à Marseille. Cependant, malgré ses attaches avec sa ville et région où il a notamment construit un complexe de foot à 5 : Z5 à Aix-en-Provence, le champion du monde 98 n'a jamais porté la tunique de l'OM. Il s'est cependant déjà présenté à l'Orange Vélodrome en tant qu'adversaire de l'Olympique de Marseille. Ce fut notamment le cas le 26 novembre 2003 lors de la rencontre de Ligue des champions entre son Real Madrid et le club phocéen.

18 ans après, Zidane revient au Vélodrome Depuis, Zidane a pris sa retraite, est devenu entraîneur en brillant au Real Madrid et a été évoqué comme éventuel futur coach de l'OM voire manager général avec le potentiel rachat de l'institution marseillaise par l'Arabie saoudite. Il n'en a rien été et Zizou semble être plus que jamais proche d'hériter des rênes de l'équipe de France après le départ de Didier Deschamps une fois que le rideau sera tombé sur la Coupe du monde l'été prochain.