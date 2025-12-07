Officiel : Zidane à Marseille, le retour tant attendu !

Ce dimanche se déroule un évènement organisé par Ryad Zidane et Gerard Piqué pour la Coupe du monde de Kings League auquel Zinedine Zidane va participer, ayant répondu favorablement à l'invitation de son neveu. Une première au Vélodrome depuis près de 19 ans pour le champion du monde 98. Un retour de l'enfant du pays qu'attendaient les Marseillais
Zinedine Zidane est né à Marseille. Cependant, malgré ses attaches avec sa ville et région où il a notamment construit un complexe de foot à 5 : Z5 à Aix-en-Provence, le champion du monde 98 n'a jamais porté la tunique de l'OM. Il s'est cependant déjà présenté à l'Orange Vélodrome en tant qu'adversaire de l'Olympique de Marseille. Ce fut notamment le cas le 26 novembre 2003 lors de la rencontre de Ligue des champions entre son Real Madrid et le club phocéen.
18 ans après, Zidane revient au Vélodrome
Depuis, Zidane a pris sa retraite, est devenu entraîneur en brillant au Real Madrid et a été évoqué comme éventuel futur coach de l'OM voire manager général avec le potentiel rachat de l'institution marseillaise par l'Arabie saoudite. Il n'en a rien été et Zizou semble être plus que jamais proche d'hériter des rênes de l'équipe de France après le départ de Didier Deschamps une fois que le rideau sera tombé sur la Coupe du monde l'été prochain.
Zidane au Vélodrome pour un évènement Kings League
Ce dimanche 7 décembre, à 18 heures, les Marseillais et fans de Zinedine Zidane auront le bonheur de le voir fouler la pelouse de l'Orange Vélodrome après presque deux décennies. En 2007, lors d'un match de charité pour lutter contre la pauvreté, la légende du football français avait performé au Vélodrome.
Organisé par son neveu Ryad Zidane, l'ancien du Real Madrid sera dans l'antre de l'OM pour « The Universe League ». Un évènement qui servira entre autres à Gerard Piqué de sélectionner des joueurs pour la Coupe du monde de la Kings League. Lors du match des guests stars à 20h45, comme RMC Sport l'a souligné, Zidane foulera la pelouse. De quoi faire le bonheur des Marseillais. Un évènement diffusé sur la chaîne Twitch de RMC Sport.