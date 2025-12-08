Luis Enrique annonce un «joueur spectaculaire» au PSG !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Loin d’être à son meilleur niveau ces dernières semaines en Ligue 1, Khvicha Kvaratskhelia s’est montré en jambe ce samedi, à l’occasion de la réception du Stade Rennais (5-0), avec un doublé. Après la rencontre, Luis Enrique a de nouveau soutenu l’attaquant du PSG, arrivé l’hiver dernier en provenance du Napoli.

Pas au meilleur de sa forme ces dernières semaines, Khvicha Kvaratskhelia a peut-être lancé sa saison en Championnat ce samedi, face au Stade Rennais (5-0), avec un doublé. Alors qu’il s’apprête à fêter sa première année au PSG, le Géorgien a livré plusieurs prestations convaincantes en Ligue des champions, sans forcément briller sur les pelouses de Ligue 1. Vendredi, à la veille de la rencontre, Luis Enrique avait défendu son joueur, soupçonné par certains observateurs de choisir ses matches.

Luis Enrique défend Kvaratskhelia « Je ne fais aucune distinction entre un joueur qui joue bien en championnat et un joueur qui ne joue pas bien en Champions League, ou l'inverse. Ce n'est pas important. C'est comme ça, il faut l'accepter, et je suis très content de ses performances parce que c'est un joueur de haut niveau, de grande qualité, avec beaucoup d'ambition. Je suis très content de son niveau depuis son arrivée la saison dernière. Tous les joueurs ont des hauts et des bas et... pas de soucis », avait expliqué l'entraîneur du PSG.