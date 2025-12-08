Luis Enrique annonce un «joueur spectaculaire» au PSG !

Loin d’être à son meilleur niveau ces dernières semaines en Ligue 1, Khvicha Kvaratskhelia s’est montré en jambe ce samedi, à l’occasion de la réception du Stade Rennais (5-0), avec un doublé. Après la rencontre, Luis Enrique a de nouveau soutenu l’attaquant du PSG, arrivé l’hiver dernier en provenance du Napoli.
Pas au meilleur de sa forme ces dernières semaines, Khvicha Kvaratskhelia a peut-être lancé sa saison en Championnat ce samedi, face au Stade Rennais (5-0), avec un doublé. Alors qu’il s’apprête à fêter sa première année au PSG, le Géorgien a livré plusieurs prestations convaincantes en Ligue des champions, sans forcément briller sur les pelouses de Ligue 1. Vendredi, à la veille de la rencontre, Luis Enrique avait défendu son joueur, soupçonné par certains observateurs de choisir ses matches.
Luis Enrique défend Kvaratskhelia
« Je ne fais aucune distinction entre un joueur qui joue bien en championnat et un joueur qui ne joue pas bien en Champions League, ou l'inverse. Ce n'est pas important. C'est comme ça, il faut l'accepter, et je suis très content de ses performances parce que c'est un joueur de haut niveau, de grande qualité, avec beaucoup d'ambition. Je suis très content de son niveau depuis son arrivée la saison dernière. Tous les joueurs ont des hauts et des bas et... pas de soucis », avait expliqué l'entraîneur du PSG.
« C'est un joueur spectaculaire avec une mentalité et une qualité de haut niveau »
Samedi, relancé par Ligue 1+ sur le cas Kvaratskhelia, Luis Enrique a eu l’occasion de répéter ses propos de la veille. « Hier, je me rappelle que votre confrère, m'a posé la question à propos de Kvara en Champions League, mais pas en championnat. Choisir ses matches ? Mais non... S'il y a quelques doutes avec Kvara, je pense que c'est normal. Il y a de la pression autour d'une équipe comme Paris Saint-Germain. C'est un joueur différent, c'est un joueur spectaculaire avec une mentalité et une qualité de haut niveau. On est comme d'habitude tranquilles », a-t-il confié, rapporté par CulturePSG.