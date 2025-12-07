Amoureux au PSG, il est en plein rêve !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après une défaite contre l'AS Monaco, le PSG s'est relancé samedi soir en Ligue 1. Et de quelle manière ! Les Parisiens ont offert un récital face au Stade Rennais (5-0) qui a même permis à Ibrahim Mbaye d'inscrire le premier but de sa carrière professionnelle. Le Titi était donc en plein rêve.

Samedi soir, le PSG a livré une démonstration face au Stade Rennais (5-0), livrant probablement sa plus belle prestation de la saison en Ligue 1. Une victoire qui a même permis à Ibrahim Mbaye d'inscrire son premier but avec son club formateur. Amoureux du PSG, le jeune ailier de 17 ans reconnaît qu'il est en plein rêve.

Mbaye en plein rêve « Depuis que j'attendais ce moment-là... Il est arrivé aujourd'hui. J'espère que ce sera une longue série. 17 ans au Parc des Princes, c'est un rêve d'enfant, même si je suis encore un enfant. Il n'y a pas grand-chose à dire, c'est incroyable et j'espère que ça va continuer », lâche-t-il au micro de Ligue1+.