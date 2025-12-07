Amoureux au PSG, il est en plein rêve !

Après une défaite contre l'AS Monaco, le PSG s'est relancé samedi soir en Ligue 1. Et de quelle manière ! Les Parisiens ont offert un récital face au Stade Rennais (5-0) qui a même permis à Ibrahim Mbaye d'inscrire le premier but de sa carrière professionnelle. Le Titi était donc en plein rêve.
Samedi soir, le PSG a livré une démonstration face au Stade Rennais (5-0), livrant probablement sa plus belle prestation de la saison en Ligue 1. Une victoire qui a même permis à Ibrahim Mbaye d'inscrire son premier but avec son club formateur. Amoureux du PSG, le jeune ailier de 17 ans reconnaît qu'il est en plein rêve.
Mbaye en plein rêve
« Depuis que j'attendais ce moment-là... Il est arrivé aujourd'hui. J'espère que ce sera une longue série. 17 ans au Parc des Princes, c'est un rêve d'enfant, même si je suis encore un enfant. Il n'y a pas grand-chose à dire, c'est incroyable et j'espère que ça va continuer », lâche-t-il au micro de Ligue1+.
«J'espère que ce sera une longue série»
Ibrahim Mbaye est également revenu sur la large victoire du PSG qui avait besoin de se relancer après avoir perdu à Monaco la semaine dernière : « Oui, bien sûr. On a tout fait pour assurer. Maintenant, il faut conduire sur cette longueur d'onde et ne pas se stopper-là. »