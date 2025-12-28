Une star de l’OM s’en va, le gros coup !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Engagé avec le Gabon lors de la CAN, Pierre-Emerick Aubameyang voit déjà l'aventure se terminer. Son pays s'est encore incliné face au Mozambique ce dimanche mais il a tout de même pu inscrire un but. Une performance qui lui permet d'inscrire son nom dans l'histoire de la compétition.

De retour à l'OM cette saison, Pierre-Emerick Aubameyang a enchaîné avec la CAN pendant la pause du championnat. Le Gabonais de 36 ans est encore adroit face au but et il l'a déjà prouvé. D'ailleurs, ce dimanche, il est devenu le deuxième plus vieux buteur de l'histoire de la compétition.

Pierre-Emerick Aubameyang marque l'histoire D'après le compte X de Stats Foot, Pierre-Emerick Aubameyang est devenu le deuxième buteur le plus âgé de l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations à 36 ans et 6 mois derrière l'Egyptien Hossam Hassan (39 ans et 5 mois). Une performance particulièrement remarquable qui n'aura pas permis d'oublier la défaite de son équipe (2-3), synonyme d'élimination.