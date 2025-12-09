Ousmane Dembélé : Le PSG prend une décision de dernière minute !

Pierrick Levallet

Ousmane Dembélé finalement forfait contre l’Athletic Bilbao ce mercredi ? Absent de l’entraînement ce lundi en raison de symptômes grippaux, le Ballon d’Or 2025 pourrait manquer le déplacement en Espagne avec le PSG. Le club de la capitale devrait prendre une décision de dernière minute avec l’attaquant de 28 ans.

Dembélé forfait contre l'Athletic Bilbao ? Comme le rapporte Le Parisien, Ousmane Dembélé ne serait toutefois pas encore considéré comme forfait. Le PSG devrait trancher à la dernière minute, en fonction des sensations du champion du monde 2018. Reste maintenant à voir si l’international français se sentira suffisamment en forme pour pouvoir tenir sa place dans le groupe.