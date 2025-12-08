Ousmane Dembélé : Le nouveau problème au PSG !

Déjà absent plusieurs fois cette saison en raison de pépins physiques et revenu progressivement ces dernières semaines, Ousmane Dembélé pourrait manquer le déplacement du PSG sur la pelouse de l’Athletic Bilbao mercredi en Ligue des champions. Malade, l’international français ne s’est pas entraîné ce lundi et est incertain pour cette rencontre.
Large vainqueur face à Rennes (5-0) samedi en Ligue 1, place à la Ligue des champions pour le PSG. Après leur défaite contre le Bayern Munich (1-2), les Parisiens ont battu Tottenham (5-3) il y a deux semaines et se préparent désormais à se rendre sur la pelouse de l’Athletic Bilbao mercredi.
Une reprise progressive pour Dembélé
Une rencontre à laquelle Ousmane Dembélé pourrait ne pas prendre part. Touché au mollet lors de la réception du Bayern Munich, l’international français a repris progressivement et le PSG ne veut pas prendre de risque avec lui. Après avoir joué 11 minutes face à Tottenham, il en a disputé 26 contre l’AS Monaco et Rennes.
Dembélé malade et incertain contre Bilbao
S’il ne s’est pas de nouveau blessé, Ousmane Dembélé est malade cette fois-ci, d’après les informations du Parisien. Ce qui l’a empêché de participer à la séance d’entraînement de ce lundi, à deux jours de se rendre à Bilbao. Sa présence pour cette rencontre est donc incertaine et le PSG pourrait encore une fois devoir faire sans son Ballon d’Or.