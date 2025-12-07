PSG - Dembélé : La grande décision de Luis Enrique !

Pierrick Levallet

Revenu contre Tottenham le 26 novembre dernier, Ousmane Dembélé était attendu comme titulaire ce samedi avec le PSG. Mais finalement, le Ballon d’Or 2025 a démarré la rencontre face au Stade Rennais sur le banc. Luis Enrique a préféré opter pour ce choix afin de continuer à ménager son attaquant de 28 ans.

Depuis le 26 novembre dernier, Ousmane Dembélé est sorti de l’infirmerie. Le Ballon d’Or 2025 a fait son retour avec le PSG à l’occasion de la victoire contre Tottenham en Ligue des champions (5-3). L’attaquant de 28 ans avait ensuite eu droit à quelques minutes sur la pelouse de l’AS Monaco. Le champion du monde 2018 était donc attendu parmi les titulaires ce samedi contre le Stade Rennais.

Ousmane Dembélé encore ménagé contre Rennes Mais comme le rapporte Le Parisien, Luis Enrique a finalement préféré le faire démarrer sur le banc. L’entraîneur du PSG ne souhaitait pas ajouter un autre nom à sa toujours longue liste des blessés. Le coach espagnol a donc estimé qu’il était plus judicieux de continuer à ménager Ousmane Dembélé encore un peu.