Le PSG vire son entraîneur : La décision choc dans le vestiaire !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

À l'issue de la saison 2012-2013, la direction du PSG avait décidé de se séparer de Carlo Ancelotti après seulement un an et demi de collaboration. Un véritable choc à digérer pour Zlatan Ibrahimovic, grande star du vestiaire parisien à cette époque, et qui ne cautionnait pas cette décision étant donné qu'il était proche d'Ancelotti.

Première grande star du projet mis en place au PSG par le Qatar à partir du rachat en 2011, Zlatan Ibrahimovic avait pourtant eu du mal à digérer le renvoi de Carlo Ancelotti en juin 2013. D'ailleurs, dans un large entretien accordé à L'EQUIPE en 2018, l'ancien buteur suédois passé durant quatre saisons au PSG (2012-2016) révèle qu'il était contre ce limogeage d'Ancelotti.

Ibra voulait qu'Ancelotti reste au PSG « Oui, cela a été difficile. Quand je suis arrivé, ce n'était pas évident de construire quelque chose dans une période aussi courte, mais on l'a fait. Carlo Ancelotti avait l'expérience qu'il nous fallait, il faisait en sorte que l'on se sente bien et que l'on croie en ce que nous faisions. Mais le club a décidé de tout changer au milieu de ce que l'on était en train de construire, et vous devez l'accepter, c'est comme ça. C'est le foot, je le sais très bien. Je sais très bien aussi qu'à tout moment le club peut recruter un joueur qui joue à mon poste. Mais j'avais une bonne relation avec Carlo Ancelotti, je l'aimais beaucoup, pas seulement comme entraîneur, mais en tant que personne », confie Zlatan Ibrahimovic.