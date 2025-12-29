Zidane : La rupture après sa magnifique histoire !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Vainqueur de la Coupe du Monde 1998 avec l'équipe de France, Zinedine Zidane n'a pas pour autant gardé des liens excellents avec l'intégralité de ses coéquipiers de l'époque. Emmanuel Petit notamment, l'ancien milieu de terrain des Bleus, se livre à ce sujet et évoque avec franchise la rupture entre les anciens de France 98.

Longuement interrogé en octobre 2025 sur les ondes de RMC, Emmanuel Petit évoquait la rupture entre de nombreux joueurs ayant composé l'équipe de France victorieuse en 1998. L'ancien milieu de terrain évoquait ses propres rapports distantes avec certaines stars de l'époque telles que Zinedine Zidane ou encore Thierry Henry, et regrette que les relations ne soient pas forcément restées au beau fixe au fil des années.

« Zidane et moi, on a eu un problème » Emmanuel Petit évoque notamment de manière assez cash ses problèmes avec Zinedine Zidane : « On a eu un problème à la sortie de mon premier livre. Il n’y avait pas d'arrière-pensée. Je disais que Zizou avait son pré carré avec certains joueurs de l’équipe de France, comme moi j’ai des affinités beaucoup plus fortes avec certains joueurs. On se respecte sans être dans l’intimité. Zizou, je ne connais pas sa vie ni sa famille », explique-t-il.