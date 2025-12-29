«Besoin de souffler», Zidane a tout plaqué !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En 2019, Zinedine Zidane avait effectué son retour sur le banc du Real Madrid quelques mois seulement après avoir quitté le poste. Une pause qui était nécéssaire au coach français selon son ami Christian Karembeu, qui s'était livré il y a quelques années sur l'immense réussite de Zidane à la tête du club merengue.

Nommé pour la première fois sur le banc du Real Madrid en janvier 2016, Zinedine Zidane avait rapidement été couronné de succès en raflant trois Ligue des Champions consécutives (2016, 2017 et 2018). L'ancien numéro 10 de l'équipe de France avait ensuite décidé de quitter ses fonctions et de prendre du recul, mais quelques mois plus tard (mars 2019), Zidane est appelé à la rescousse pour reprendre le flambeau après les échecs de Julen Lopetegui et Santiago Solari.

« Il avait besoin de souffler » En 2020, dans les colonnes du Parisien, Christian Karembeu évoquait ce break de Zinedine Zidane qui avait tout lâché une première fois avant de revenir au Real Madrid : « Comme il l'a déclaré, il avait besoin de souffler. Il y a eu cette intelligence de prendre de la distance et du recul pour revenir encore plus fort. L'ADN d'un sportif de haut niveau c'est de prendre des risques et de chercher toujours de nouveau défis. Mais après avoir réussi comme il l'a fait au Real et passer après deux entraîneurs qui ont malheureusement échoué, il avait plus à perdre qu'à gagner en revenant. Ce n'était pas un challenge facile. Mais il l'a magnifiquement relevé en remettant Madrid à sa vraie place : la 1re. Il a pris les problèmes à bras-le-corps en reconstruisant un état d'esprit et une équipe. Ça ne peut que forcer le respect », expliquait l'ancien coéquipier de Zidane en équipe de France.