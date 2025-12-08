Luis Enrique : C'est terminé au PSG, la grosse accusation !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Habitué à prendre de la hauteur lors des premières périodes au Parc des Princes, Luis Enrique a changé ses plans contre le Stade Rennais, et cela a porté ses fruits puisque le PSG a livré une grande première période. Suffisant pour penser que qu'il y a un lien ? Une accusation à laquelle a répondu Vitinha.

Depuis quelques matches, Luis Enrique avait pris l'habitude de suivre les premières périodes des matches au Parc des Princes depuis les tribunes. Une habitude qu'il a laissée de côté pour la venue de Rennes à Paris samedi. Une rencontre largement remportée par le PSG (5-0), notamment grâce à une première période très aboutie, contrairement aux dernières. Faut-il y voir une relation de cause à effet ? Vitinha a répondu à cette question.

Luis Enrique dans les tribunes, c'est terminé ? « Il faut lui poser la question, mais je pense que ce n'est qu'une coïncidence. Bien sûr, quand il est au bord du terrain, on l'entend mieux, mais quand il monte en tribune, les messages nous parviennent quand même, par l'intermédiaire de son adjoint », confie-t-il dans une interview accordée à La Gazzetta dello Sport.