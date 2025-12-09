Désiré Doué - PSG : C’est confirmé !

Pierrick Levallet

Le PSG a appris une bonne nouvelle à quelques heures du déplacement sur la pelouse de l’Athetic Bilbao en Ligue des champions. Le club de la capitale devrait en effet pouvoir compter sur Désiré Doué. Touché à la cuisse depuis octobre dernier, l’international français devrait bel et bien faire son retour dans le groupe ce mercredi.

Après avoir fait le plein de confiance avec sa large victoire contre le Stade Rennais ce week-end (5-0), le PSG prépare son déplacement sur la pelouse de l’Athletic Bilbao en Ligue des champions. Et le club de la capitale devrait voir l’infirmerie se vider. Présent à l’entraînement collectif ces derniers jours, Désiré Doué semble avoir plutôt bien récupéré de sa blessure à la cuisse survenue en octobre dernier.

Désiré Doué de retour dans le groupe contre l'Athletic Bilbao Comme le rapporte Le Parisien, l’international français devrait ainsi bien effectuer son retour dans le groupe ce mercredi. Par prudence, Luis Enrique devrait faire démarrer le crack de 20 ans sur le banc. Désiré Doué pourrait toutefois être amené à avoir quelques minutes de temps de jeu histoire de reprendre un peu de rythme sous les couleurs du PSG.