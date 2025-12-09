PSG : C'est terminé pour Dembélé, son clan balance !

Amadou Diawara

PSG : Dembélé ne ressent plus aucune douleur Interrogé par L'Equipe, l'entourage d'Ousmane Dembélé a affirmé qu'il ne ressentait plus de douleurs. Malgré tout, l'attaquant du PSG évite de faire des courses à haute intensité depuis son retour de blessure. A en croire le média français, Ousmane Dembélé a décidé de lever le pied à court terme, et ce, pour ne pas prendre le moindre risque. Reste à savoir quand l'international français va rejouer sans retenu.