Chevalier remplacé : Le PSG a pris sa décision !

Amadou Diawara

Touché à la cheville droite, Lucas Chevalier continue ses soins avec le PSG. Par conséquent, l'international français est forfait pour le déplacement de son équipe sur la pelouse de l'Athletic Bilbao : San Mamés. Pour pallier l'absence de Lucas Chevalier, Luis Enrique devrait aligner une nouvelle fois Matvey Safonov.

Pour le compte de la sixième journée de la saison régulière en Ligue des Champions, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi se déplace à Bilbao. En effet, la bande à Marquinhos affronte l'Athletic à San Mamés ce mercredi soir.

Athletic-PSG : Lucas Chevalier est forfait Touché à la cheville droite, Lucas Chevalier est forfait pour Athletic-PSG. Comme l'a annoncé le club de la capitale dans son dernier point médical, son gardien numéro 1 continue ses soins. Contraint de faire sans Lucas Chevalier ce mercredi soir, Luis Enrique a déjà choisi qui allait garder sa cage sur la pelouse de San Mamés.