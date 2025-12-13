Transfert - Hakimi : Le cadeau de Noël rêvé au PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Les fêtes de fin d'année approchent et il est pour certains de réclamer quelques cadeaux. Que pourrait-on notamment offrir au PSG alors que le mercato hivernal se profile ? Luis Fernandez a sa petite idée sur la question et ça concerne le poste de latéral droit dans l'effectif de Luis Enrique, où Achraf Hakimi est beaucoup trop mis à contribution.

Le 1er janvier prochain, le mercato hivernal ouvrira ses portes. Pour le PSG, ça pourrait être l'occasion de répondre aux carences de l'effectif de Luis Enrique. Les regards se tournent d'ailleurs actuellement vers le poste d'arrière droit où en l'absence d'Achraf Hakimi, l'entraîneur du PSG doit quelque peu bricoler pour faire oublier le Marocain. La solution viendra-t-elle de l'arrivée d'un nouveau joueur à ce poste ?

« Peut-être un joueur à droite afin de soulager Hakimi » Luis Fernandez ne dirait lui pas non pour l'arrivée d'un arrière droit au PSG en guise de cadeau de Noël. Interrogé par Le Figaro, l'ancien Parisien a annoncé à ce propos : « Un cadeau de Noël pour le PSG au mercato d'hiver ? Pas spécialement. J'aime l'effectif actuel. A la rigueur, peut-être un joueur à droite afin de soulager Hakimi, qui joue beaucoup, peut-être trop. C'est tout ».