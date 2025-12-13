Transfert - Hakimi : Le cadeau de Noël rêvé au PSG !

Les fêtes de fin d'année approchent et il est pour certains de réclamer quelques cadeaux. Que pourrait-on notamment offrir au PSG alors que le mercato hivernal se profile ? Luis Fernandez a sa petite idée sur la question et ça concerne le poste de latéral droit dans l'effectif de Luis Enrique, où Achraf Hakimi est beaucoup trop mis à contribution.
Le 1er janvier prochain, le mercato hivernal ouvrira ses portes. Pour le PSG, ça pourrait être l'occasion de répondre aux carences de l'effectif de Luis Enrique. Les regards se tournent d'ailleurs actuellement vers le poste d'arrière droit où en l'absence d'Achraf Hakimi, l'entraîneur du PSG doit quelque peu bricoler pour faire oublier le Marocain. La solution viendra-t-elle de l'arrivée d'un nouveau joueur à ce poste ?
« Peut-être un joueur à droite afin de soulager Hakimi »
Luis Fernandez ne dirait lui pas non pour l'arrivée d'un arrière droit au PSG en guise de cadeau de Noël. Interrogé par Le Figaro, l'ancien Parisien a annoncé à ce propos : « Un cadeau de Noël pour le PSG au mercato d'hiver ? Pas spécialement. J'aime l'effectif actuel. A la rigueur, peut-être un joueur à droite afin de soulager Hakimi, qui joue beaucoup, peut-être trop. C'est tout ».
Un recrutement impossible ?
Recruter un nouvel arrière droit ne serait toutefois pas aussi simple que cela pour le PSG. En effet, le club de la capitale doit trouver le candidat idéal qui ne coûtera pas trop cher et qui acceptera surtout de se contenter d'un rôle de doublure derrière Achraf Hakimi. De quoi donc compliquer les recherches du PSG. A voir maintenant si l'heureux élu pourra être trouvé au mois de janvier.