Mercato - OM : Payet, Mandanda… Longoria se fait charger

D’ici à la fermeture du marché des transferts, l’OM espère trouver une porte de sortie à plusieurs de ses cadres sur lesquels Roberto De Zerbi ne compte pas, comme Jordan Veretout, Samuel Gigot et Jordan Veretout. Une situation qui n’est pas sans rappeler celle de Dimitri Payet et Steve Mandanda, eux aussi poussés vers la sortie par le club.

Le mercato estival de l’OM s’annonce encore très animé, aussi bien dans le sens des départs que des arrivées. Après avoir vendu Vitinha (24 ans), Iliman Ndiaye (24 ans) et Pierre-Emerick Aubameyang (35 ans), plusieurs autres joueurs sont poussés vers la sortie par le club, même ceux qui étaient pourtant considérés comme des cadres la saison dernière, à l’image de Samuel Gigot (30 ans), Chancel Mbemba (29 ans) et Jordan Veretout (31 ans).

« Les dirigeants qui jettent les joueurs comme des Kleenex »

« On dit toujours que l'environnement à Marseille est impossible, que les supporters brûlent aussi vite ce qu'ils ont adoré dès le premier jour. Mais les premiers responsables de cela, ce sont les dirigeants qui jettent les joueurs comme des Kleenex d'une saison sur l'autre, peu importe leur statut ou leur vécu au club », a confié un proche du vestiaire auprès de L'Équipe. Une situation qui rappelle celle vécue par des figures de l’OM, Steve Mandanda et Dimitri Payet.

« Ils ont vu comment cela s'est fini pour Payet ou Mandanda »

Après avoir été mis en concurrence avec Pau Lopez, Steve Mandanda, joueur le plus capé de l’histoire de l’OM, avait été contraint de rejoindre le Stade Rennais en 2022. Alors qu’il lui restait une année sur son contrat, Dimitri Payet avait quant à lui vu son bail être résilié l'été dernier et s’est ensuite engagé avec Vasco de Gama. « Gigot, Veretout et compagnie, ils ont vu comment cela s'est fini pour (Dimitri) Payet ou (Steve) Mandanda », a ajouté cette même source à L’Équipe.