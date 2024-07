Mercato : Kombouaré a fait virer un joueur du PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd’hui consultant sur RMC, Jérôme Rothen a connu une belle carrière de footballeur, passant notamment par l’AS Monaco et le PSG. International français, il a joué pour le club de la capitale entre 2004 et 2010. Une histoire qui s’est toutefois terminée de manière fracassante à Paris. En effet, Rothen n’entrait pas dans les plans d’Antoine Kombouaré, alors entraîneur du PSG, qui a alors été à l’origine de son éviction.

Recruté par le PSG en 2004 en provenance de l’AS Monaco, Jérôme Rothen sera donc resté jusqu’en 2010. En octobre de cette année-là, le milieu de terrain résilie alors son contrat avec le club de la capitale après des derniers mois très tendus avec Antoine Kombaouré. Alors entraîneur du PSG, celui qui est actuellement sur le banc du FC Nantes, n’avait aucune intention de travailler avec Rothen.

« Il n’a pas voulu travailler avec lui donc il l’a évincé du vestiaire »

Joueur du PSG à cette époque, Sammy Traoré est revenu sur le départ de Jérome Rothen et le rôle d’Antoine Kombouaré dans cette éviction. Pour Arena Podcast, il a alors expliqué : « En fait, ce qu’il s’est passé, Antoine n’a pas voulu travailler avec lui. Un jour, on est dans le vestiaire comme ça, on attend, « il est où Jérôme ? », « je sais pas il est en retard », « là il est trop en retard, appelle le ». Le coach vient au bout de 30 minutes, il faut la causerie avant l’entraînement, « ceux qui cherchent Jérôme Rothen, sachez qu’il n’est pas avec nous, il ne s’entraînera plus avec nous. Il ne fera plus partie de l’effectif. C’est moi qui a pris la décision, je ne travaille pas avec ce genre de personne ». En fait, il avait entendu, il avait une perception de la personne de Rothen qu’il ne pouvait pas blairer sûrement. Il n’a pas voulu travailler avec lui donc il l’a évincé du vestiaire. Il a dit je ne veux pas travailler avec lui ».

« C’est Antoine qui l’a fait virer du Paris Saint-Germain »

« Premier entraînement, il nous dit ça, Jérôme n’est pas là. Jérôme ne s’est plus entraîné avec nous. C’est là qu’il est parti. Au départ, il avait cette petite histoire avec Lacombe. L’autre s’est fait virer donc Jérôme est revenu. Mais c’est Antoine qui l’a fait virer du Paris Saint-Germain. Il n’a jamais travaillé avec Antoine. C’était un joueur important du vestiaire, il avait une patte gauche, il s’entendait avec tout le vestiaire, tout le club. Il y a un respect à avoir. Au final, s’il avait été avec nous cette saison là, il nous aurait servi. Antoine l’avait appelé en amont et lui a dit : « Tu ne viens pas dans mon vestiaire ». Ça ne se fait pas », a développé l’ancien joueur du PSG.