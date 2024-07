Mercato : L’OM le recrute, c’est aussi fort qu’un crack du PSG ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Très actif sur le marché des transferts cet été, l’OM a notamment frappé fort avec l’arrivée de Mason Greenwood. Le club phocéen aurait déboursé 31M€ pour s’offrir l’Anglais. A voir maintenant s’il réussira à confirmer sur le terrain. Greenwood va ainsi devoir faire parler tout son talent, lui qui pourrait être l’égal d’un certain Xavi Simons.

Prêté la saison dernière à Getafe par Manchester United, Mason Greenwood a relancé sa carrière après avoir connu de grands déboires. La machine est-elle de nouveau en route pour le joueur de 22 ans ? Greenwood va désormais devoir le montrer sous le maillot de l’OM, où on attend beaucoup du talent britannique.

Mercato : Un joueur signe à l’OM et va faire deux victimes ! https://t.co/RSGdEKofvU pic.twitter.com/zkwwxTSgrC — le10sport (@le10sport) July 23, 2024

Xavi Simons au-dessus de Greenwood… pour le moment ?

Sur Twitch, Thibaud Vézirian a été interrogé sur la comparaison entre Mason Greenwood et Xavi Simons. Et s’il voit actuellement le crack du PSG au-dessus, le nouveau joueur de l’OM pourrait bien le rattraper : « Xavi Simons plus fort que Greenwood ? Avec la dernière saison de Xavi Simons et celle de Greenwood, je pense pour l’instant que oui ».

« Si Greenwood se relance… »

« Mais si Greenwood se relance, il y a peut-être un potentiel au moins aussi élevé que Xavi Simons. A date égale, il y a en un qui a joué l’Euro et qui reste sur des prestations de très haut niveau », a lâché Vézirian. A voir si cela sera le cas pour le numéro 10 de l’OM.