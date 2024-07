OM : Un transfert «formidable» conseillé à Longoria

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le mercato estival est encore loin d’être terminé et du côté de l’OM, on travaille encore sur de nombreux transferts dans le sens des arrivées. Sur la Canebière, l’un des objectifs actuellement serait d’offrir un nouveau gardien à Roberto De Zerbi, alors que Pau Lopez est en instance de départ. Alors que de nombreux noms circulent pour répondre à ce besoin de l’OM, Thibaud Vézirian a pris position.

Lilian Brassier, Ismaël Koné, Mason Greenwood, Pierre-Emile Højbjerg… L’OM est très actif lors de ce mercato estival. Pablo Longoria et Mehdi Benatia ne chôment pour offrir du sang neuf à Roberto De Zerbi et lui permettre de remodeler son effectif. Une reconstruction loin d’être terminée à Marseille. En effet, tandis que Pau Lopez est annoncé en Italie, du côté de Côme, l’OM s’est mis en quête d’un nouveau gardien. Reste maintenant à trouver l’heureux élu et à ce propos, des conseils mercato ont été lâchés…

Mercato : Un joueur signe à l’OM et va faire deux victimes ! https://t.co/RSGdEKofvU pic.twitter.com/zkwwxTSgrC — le10sport (@le10sport) July 23, 2024

« Pour moi c’est le must, c’est ce qu’il faut à l’OM »

Qui sera le prochain gardien de l’OM ? Thibaud Vézirian a commenté ce dossier, ayant notamment une préférence pour Brice Samba, aujourd’hui au RC Lens. « Je verrais qui au poste de gardien de l’OM ? Je ne suis pas le directeur sportif de l’OM. Il y avait depuis un an un De Gea disponible. Avec l’argent qu’a l’OM, tu pouvais le faire, ça aurait été une bonne idée. Maintenant, ça fait un an qu’il n’a pas joué donc à voir. Brice Samba, formidable. Gardien de but, pour moi c’est le must, c’est ce qu’il faut à l’OM », a-t-il confié sur Twitch.

« C’est top de prendre un gardien comme ça qui est archi fiable »

A propos du prochain gardien de l’OM, Vézirian a également confié : « Après, les Jorgensen, les gardiens espagnols qui plaisent à l’OM, je ne suis pas convaincu. Szczęsny, j’en veux absolument pas à l’OM car je ne suis pas conquis du tout par ses prestations. Samba c’est trop cher ? Je ne vois pas ce qui est trop cher pour l’OM quand l’OM est prêt à mettre 30-35M€ sur Greenwood, Cardoni. Mais Samba, ça ne vaut pas 50M€, donc c’est top de prendre un gardien comme ça qui est archi fiable ».