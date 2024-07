Mercato : Un cador dégaine à l’étranger, le PSG en fait une affaire personnelle !

Thomas Bourseau

La saison dernière, Désiré Doué (19 ans) pourrait bien avoir fait son jubilé au Stade Rennais. Très convoité sur le mercato, en atteste la nouvelle offre de transfert du Bayern Munich, le milieu offensif français est une priorité estivale du PSG. Nasser Al-Khelaïfi seconderait Luis Campos dans cette opération qui s’annonce bouillante.

Désiré Doué qui a eu 19 ans le 3 juin dernier devrait avoir célébré son dernier anniversaire en tant que joueur du Stade Rennais. le10sport.com vous a dévoilé le 18 juillet dernier que le milieu offensif et ailier français souhaite relever un challenge sportif plus conséquent ailleurs. Son transfert est donc plus que d’actualité.

Le PSG voulait sacrifier deux joueurs sur le mercato ! https://t.co/XcLGKSDKrW pic.twitter.com/qNcC23LZLv — le10sport (@le10sport) July 23, 2024

Le Bayern Munich fait son offre pour Doué, Luis Campos bataille pour le PSG

Son contrat court jusqu’à l’été 2026 avec le Stade Rennais et il y aurait peu de chances qu’il l’honore jusqu’à son terme. Et ce, notamment en raison de l’offensive du Bayern Munich qui a récemment transmis une nouvelle offre de transfert aux dirigeants rennais pour Désiré Doué. Ayant pris connaissance de ce développement, le Paris Saint-Germain devrait à son tour réagir comme le10sport.com vous le dévoilait le 18 juillet. En sa qualité de conseiller football du PSG, Luis Campos fait du recrutement de Désiré Doué une priorité. C’est aussi simple que cela.

Al-Khelaïfi s’implique en personne dans le transfert de Doué

Tout le monde est sur le pont au PSG pour le transfert de Désiré Doué. Selon les informations communiquées par The Athletic, Luis Campos ne serait pas l’unique décideur du Paris Saint-Germain à s’activer en coulisses. Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG en personne, serait personnellement impliqué dans le processus de recrutement de Désiré Doué. Le Paris Saint-Germain serait même confiant en ses chances de rafler la mise dans la course à la signature de Doué bien qu’il n’y ait à ce jour aucun accord avec le Stade Rennais. Le mercato estival fermera ses portes le 30 août prochain, reste à savoir si le PSG sortira vainqueur de cette opération.